Курс НБУ на 09.02.12
19:47, 08 февраля 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 09.02.12100 USD США – 798.9900 (8 февраля – 798.9700)100 EUR – 1060.5793 (8 февраля – 1047.6894)10 RUR – 2.6908 (8 февраля – 2.6555) Учетные курсы банковских металлов на 09.02.12 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-139263.96 (8 февраля-137422.84)961 XAG 10 Серебро-2746.13 (8 февраля-2658.97)962XPT10Платина-131753.45(8 февраля-129672.83)964XPD10Палладий-56408.69 (8 февраля-56087.69)
Официальный курс НБУ на 09.02.12
100 USD США – 798.9900 (8 февраля – 798.9700)
100 EUR – 1060.5793 (8 февраля – 1047.6894)
10 RUR – 2.6908 (8 февраля – 2.6555)
Учетные курсы банковских металлов на 09.02.12 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-139263.96 (8 февраля-137422.84)
961 XAG 10 Серебро-2746.13 (8 февраля-2658.97)
962XPT10Платина-131753.45(8 февраля-129672.83)
964XPD10Палладий-56408.69 (8 февраля-56087.69)
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