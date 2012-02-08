Курс НБУ на 09.02.12

Официальный курс НБУ на 09.02.12100 USD США – 798.9900 (8 февраля – 798.9700)100 EUR – 1060.5793 (8 февраля – 1047.6894)10 RUR – 2.6908 (8 февраля – 2.6555) Учетные курсы банковских металлов на 09.02.12 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-139263.96 (8 февраля-137422.84)961 XAG 10 Серебро-2746.13 (8 февраля-2658.97)962XPT10Платина-131753.45(8 февраля-129672.83)964XPD10Палладий-56408.69 (8 февраля-56087.69)

Официальный курс НБУ на 09.02.12 100 USD США – 798.9900 (8 февраля – 798.9700) 100 EUR – 1060.5793 (8 февраля – 1047.6894) 10 RUR – 2.6908 (8 февраля – 2.6555) Учетные курсы банковских металлов на 09.02.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-139263.96 (8 февраля-137422.84) 961 XAG 10 Серебро-2746.13 (8 февраля-2658.97) 962XPT10Платина-131753.45(8 февраля-129672.83) 964XPD10Палладий-56408.69 (8 февраля-56087.69)

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