Анонс на 9 февраля

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев проведет заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

* Состоится заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Private Banking: результаты исследования рынка PB (2008-2010 гг.) и перспективы его развития в Украине». Организаторы – международная консультационная компания КПМГ и Клуб частного банковского обслуживания под эгидой Форума Ведущих Международных Финансовых Учреждений. Приглашены: Татьяна Заморская, директор Департамента налогового и юридического консультирования KPMG в Украине, руководитель группы по обслуживанию финансового сектора; Алексей Александров, помощник председателя Правления, руководитель бизнеса Private Banking УкрСиббанк BNP Paribas Group; Данила Меркулов, директор Управления регионального менеджмента Департамент персональных банковских услуг, УкрСиббанк BNP Paribas Group; Эрик Найман, партнер, Capital Times Wealth Management и др.

* Круглый стол: «Изменения в Положении о депозитарной деятельности Национального банка Украины». Организатор - саморегулирующаяся организация торговцев ценными бумагами Ассоциация «Украинские фондовые торговцы». Будут освещены основные изменения Положении о депозитарной деятельности НБУ, а также позитивные тенденции на фондовом рынке, развитие которых возможно на основании этих изменений.

* Пресс-конференция на тему: "Кто подделывает украинские сувениры перед Евро-2012?", посвященная участию Украины в международной промо-сувенирной выставке PSI в г. Дюссельдорф, Германия. Организаторы - проект «Зозулиця» и Ассоциация Производителей и Импортеров Рекламных Сувениров. Участники: Наталия Волошина, исполнительный директор АВИРСУ; Ольга Биньковская-Абрахам, ген. директор ООО "Эпик Пауэр"; Денис Евстратов, собственник ООО «Эпик Пауэр»; Леся Денисенко-Еременко, заслуженный мастер народного творчества Украины; Александр Соколинский и Алексей Колесник, соавторы проекта «Зозулиця»; Наталия Микольская, советник юридической фирмы «Саенко Харенко».

* Пресс-конференция на тему: "Зеленый" тариф на биогаз – эффективный шаг к энергообеспечению Украины". Участники: президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club", член Украинской нефтегазовой академии Александр Тодийчук; директор НТЦ "Биомасса", зав.отделом Института технической теплофизики НАН Украины Георгий Гелетуха.

* В рамках VIII международной выставки «ИнтерАгро - 2012» состоится круглый стол на тему: «Формирование инвестиционной привлекательности агропредприятий Украины в 2012-2015гг.». Участники: Сергей Высоцкий, директор выставки «ИнтерАгро»; Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация»; Андрей Дубецкий, глава Представительства Варшавской Фондовой Биржи в Украине; Валерий Курейко, ген.директор компании стратегических коммуникаций Publicity Creating; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

* Семинар на тему: «Обеспечение здоровья свиней в промышленном выращивании».

* Пресс-конференция на тему: "Фармацевтический рынок Украины: качественные лекарства - защищеный пациент?". В работе примет участие председатель Гослекслужбы Украины Алексей Соловьев.

* Под председательством вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова состоится круглый стол на тему: «Проблема нелегальных перевозок на пассажирском автотранспорте в Украине». По завершении круглого стола - подход к СМИ.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что думают украинцы о кафе, барах, ресторанах без курения? Презентация результатов общеукраинского опроса общественного мнения». Как относятся курильщики к возможному запрещению курения в кафе, барах, ресторанах? Готовы ли украинцы к стадионам без курения? Ответ дадут эксперты во время официальной презентации результатов общеукраинского опроса отношения украинцев к законодательной инициативе по уменьшению негативного влияния вторичного табачного дыма на здоровье граждан путем запрещения курения в общественных местах. Опрос проводился международной компанией «Quirk Global Strategies» в сотрудничестве с КМИС в декабре 2011г. Киевская ассоциация официантов передаст обращение народным депутатам, в котором изложена позиция работников ресторанной индустрии. Участники: Татьяна Бахтеева, председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения; Киз де Йонкере, глава Бюро ВООЗ в Украине; Владимир Паниотто, ген.директор КМИС (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-675-91-38, yulia@center-life.org. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Международной финансовой корпорацией (IFC). Соглашение подпишут министр Минрегионразвития Украины Анатолий Близнюк и председатель Представительства IFC в Украине Руфат Алимарданов. Программой мероприятия предусмотрена пресс-конференция, посвященная текущим итогам и дальнейшим планам сотрудничества.

* 19-00 - в УНИАН состоится семинар на тему: «Практические аспекты покупки недвижимости и получения «вида на жительство» в Европе». Семинар проведут представители отдела заграничной недвижимости компании «Гольфстрім+» и представители департамента миграционного права юридической компании «ОМП» при поддержке Конфедерации строителей Украины. Докладчики: Алексей Середа - советник практики миграционного права, арбитражных и судебных разбирательств Юридической фирмы ОМП. Максим Туровский - руководитель департамента недвижимости за рубежом в компании "Гольфстрим", Наталия Мишурова - менеджер департамента недвижимости за рубежом в компании "Гольфстрим" (направление Испания), Юлия Яценко - менеджер департамента недвижимости за рубежом в компании "Гольфстрим" (направление Болгария) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

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