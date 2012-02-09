ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович назначил Дмитрия Саламатина министром обороны» пишет: Президент уволил Михаила Ежеля с должности министра обороны, назначив на этот пост Дмитрия Саламатина. Ежеля уже несколько раз критиковали за плохую работу, а Саламатин известен драками в Раде и "жесткой рукой" на должности главы "Укрспецэкспорта"…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-naznachil-dmitrija-salamatina-ministrom-oborony-173265/

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Также «Дело» в публикации «Морозы проверили украинскую энергетику на выносливость» пишет: украинская энергетика прошла проверку морозом. Несмотря на рекордное потребление электроэнергии, газа и тепла, энергосети страны с небольшими потерями справилась с нагрузками…

http://delo.ua/business/morozy-proverili-ukrainskuju-energetiku-na-vynoslivost-173262/

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«Дело» в публикации «Нафтогаз приступает к добыче нефти в Египте» пишет: "Нафтогаз Украины", Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth…

http://delo.ua/ukraine/naftogaz-pristupaet-k-dobyche-nefti-v-egipte-173267/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщики заплатят сполна», в котором пишет: количество страховщиков на рынке "автогражданки" сократится, а их услуги — подорожают, если парламент утвердит во втором чтении законопроект N9462 в редакции, одобренной вчера профильным комитетом. Документ повышает порог входа страховых компаний на рынок ОСАГО и "зеленой карты" в десять раз, а отчисления на содержание Моторного транспортного страхового бюро — вдвое…

http://www.kommersant.ua/doc/1869100

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Уголовный кодекс не терпит изменений», в котором пишет: депутатам от оппозиции не удалось добиться удовлетворения своего главного требования — декриминализации ст. 365 и ст. 364 Уголовного кодекса, по которым осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко и привлекается к ответственности бывший глава МВД Юрий Луценко. Представители власти в очередной раз повторили, что «закон нельзя менять под одного человека»…http://www.kommersant.ua/doc/1868937

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сырный заговор ширится» пишет: производители сыра в Украине после российского запрета решили остановить производство. Белорусы же спешат подыграть старшему товарищу и тоже пообещали не есть украинский сыр. Примечательно, что Украина совсем не поставляет сыры в эту страну. Теперь белорусы будут воевать за сырное место с немцами…

http://markets.eizvestia.com/full/syrnyj-zagovor-shiritsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «В поход на нелегалов», в котором пишут: Мининфраструктуры объявило о начале крупномасштабной операции по ликвидации массы нелегальных автомобильных перевозчиков. В первую очередь, речь идет о пассажирских перевозчиках…

http://state.eizvestia.com/full/v-pohod-na-nelegalov

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Газета «Сегодня» в публикации «Зимние Олимпийские игры-2022 обойдутся нам в 10 миллиардов» пишет: помогать Украине будут англичане, которые этим летом в третий раз будут принимать Олимпиаду…

http://www.segodnya.ua/news/14336852.html

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Также «Сегодня» в публикации «ПФ не хватает почти 10 миллиардов, но пенсии обещают без задержек» пишет: Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на этот год с дефицитом 9,7 миллиарда гривень. Дефицит заложен вдвое меньший, чем год назад - тогда 19,5 миллиардов гривень добавили из госбюджета…

http://www.segodnya.ua/news/14336954.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ормузский пролив - узкое место украинского энергорынка» пишет: даже если ситуация вокруг Ирана не перерастет в вооруженный конфликт, она все равно способна дестабилизировать рынок нефти и поднять цены, что обязательно скажется на стоимости газа. А для Украины это один из первостепенных вопросов…

http://economics.unian.net/rus/detail/119355

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Офис "аll inclusive" для VIP-налогоплательщиков» пишет: в Украине до конца текущего квартала заработает единый офис по обслуживанию большого бизнеса - ГНСУ пытается внедрить лучший мировой опыт. Налоговая прогнозирует, что число крупных налогоплательщиков в этом году вырастет на 20%...

http://economics.unian.net/rus/detail/119310

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Аэрофлот» обвинен в вымогательстве» пишет: судебный спор «Аэрофлота» с его бывшим билетным агентом может стоить авиакомпании $3,4 млн, но, что гораздо хуже для рынка США, может пострадать ее репутация…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1498175/aviabilety_doveli_do_suda

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Также «Ведомости» в публикации «Минэнерго и энергетики разошлись в прогнозах» пишут: в России в начале февраля потребление электроэнергии достигло абсолютного рекорда за 22 года, но Минэнерго считает, что это не предел. Нужно строить новые станции, ведь в ближайшие пять лет потребность в электроэнергии вырастет почти на 20%…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1498173/nenuzhnye_moschnosti

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Издание «Известия» в публикации «На олимпийской стройке в Сочи смена инвестора» пишет: один из сочинских олимпийских объектов — пятизвездочная гостиница «Черноморец СПА-отель» в ближайшее время сменит инвестора. Проект соответствующего постановления на днях передан в правительство…

http://izvestia.ru/news/514741

(УНИАН)