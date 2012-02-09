За нарушение закона о защите персональных данных будем отвечать с 1 июля

Сегодня в официальной прессе опубликован закон №4343-VI от 13 января 2012 года, которым предусмотрено перенесение вступления в действие закона об ответственности за нарушение закона о защите персональных данных с 1 января т.г. на 1 июля.

Текст закона обнародован в газете «Урядовый курьер» (№25 от 9 февраля 2012 г.) и вступает в действие с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных» (о перенесении срока введения в действие). Данным законом перенесен срок введения в действие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных» с 1 января на 1 июля 2012 года.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что «отсутствие четкого определения термина «база персональных данных», а также искусственная трактовка нарушений требований Закона Украины «О защите персональных данных» и значительных размерах штрафа за уклонение от их государственной регистрации базы персональных данных (для граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) уже сейчас привели к возмущению в среде малого предпринимательства».