Охранные компании за участие в рейдерских захватах могут лишать лицензий

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает необходимым лишать лицензий охранные компании за участие в рейдерских захватах предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством.

«Может, нам необходимо пересмотреть все охранные структуры, чем они занимаются. Лишать лицензий те структуры, которые занимаются мошенничеством», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что рейдерство это, по сути, бандитизм, и в некоторых случаях он совершается при помощи частных охранных структур.

В свою очередь представители Министерства внутренних дел сообщили, что в 2011 году лицензий были лишены 300 охранных компаний из 5 тыс. существующих в Украине.