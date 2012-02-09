ВР поддержала президентский проект УПК. "БЮТ-Батькивщина" и КПУ - не голосовали

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Уголовно-процессуального кодекса, внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.

В законопроекте предлагается сторонам уголовного производства предоставить равные права относительно представления доказательств непосредственно в суд. Следователь и прокурор, в соответствии с положениями проекта УПК, лишаются фактически "монопольного" права на представление доказательств, поскольку каждая из сторон уголовного производства будет иметь равные возможности в сборе доказательств, получении помощи суда в сборе доказательств при наличии трудностей их получения, а также предоставлении собранных доказательств суду для доказательства виновности или невиновности лица в совершении преступления.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, УПК предлагает решить проблему состязательности отечественного уголовного судопроизводства также путем введения нового порядка, согласно которому суд сможет обосновывать свои выводы исключительно на тех показаниях, которые он непосредственно получил от сторон уголовного производства на судебном заседании, или которые были предоставлены следственному судье на судебном заседании во время досудебного расследования. Такой подход даст возможность одновременно решить вопросы, связанные с повышением защиты прав личности на стадии досудебного расследования, поскольку в результате введения таких новаций исчезнет смысл в получении показаний следователям или прокурором с применением насилия или угроз, поскольку такие сведения по закону не будут доказательствами.

Проектом УПК предусматривается, что места для содержания подсудимых отделяются от другой части зала судебного заседания заграждением из стекла или органического стекла.

В соответствии с проектом УПК, такие меры обеспечения производства, как привод, арест имущества, денежное взыскание за невыполнение процессуальных обязанностей, могут быть применены к участникам уголовного производства только судом.

Согласно предложенной в проекте УПК процедуре уголовного производства, процессуальное руководство расследованием будет осуществлять прокурор, который будет давать поручение следователям (сотрудникам органов внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, органа, осуществляющего контроль над соблюдением налогового законодательства) и будет принимать или будет согласовывать ключевые процессуальные решения (сообщение человеку о подозрении, обращение с ходатайствами к следственному судье, составление обвинительного акта и пр.). Кроме того, функция по представительству государственного обвинения в суде по конкретному делу будет возложена именно на того прокурора, который осуществлял надзор за соблюдением законов органами, проводившими досудебное расследование. Также проектом предлагается объединить в настоящее время отделенные стадии дознания и досудебного следствия в одно – досудебное расследование, которое будет начинаться с момента поступления информации о совершенном преступлении в правоохранительные органы, которая обязательно вносится в Единый реестр досудебных расследований.

Необходимость принятия формального акта для возбуждения уголовного дела (в настоящее время – постановление о возбуждении уголовного дела) проектом УПК также не предусмотрена.

Оперативно-розыскная деятельность, связанная с расследованием преступления, и следствие будут осуществляться в рамках единого процесса расследования, а все процессуальные действия (оперативно-розыскные и следственные действия) смогут проводиться лишь после начала уголовного производства по делу.

В соответствии с проектом, исключительно по решению следственного судьи предлагается осуществлять: избрание мер пресечения и продление их сроков; негласные следственные действия, которые ограничивают конституционные права лиц; наложение ареста на имущество; принудительный привод; наложение денежного взыскания за невыполнение процессуальных обязанностей; отстранение от должности и пр. Предлагается внести изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей” и установить, что следственные судьи избираются в местных судах на собраниях судей соответствующего суда.

Согласно положениям проекта Уголовного процессуального кодекса Украины, мера пресечения в виде содержания под стражей имеет исключительный характер. Для ее применения сторона обвинения должна доказать в суде, что другие меры пресечения не смогут обеспечить надлежащего поведения подозреваемого.

В объяснительной записке отмечается, что ликвидируется возможность отправки дела на дополнительное расследование, что в настоящее время приводит к необоснованному затягиванию рассмотрения дел. Кроме того, по сравнению с действующим законодательством, которое предоставляет широкие возможности суду апелляционной инстанции возвращать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, проект содержит ограниченный перечень оснований для принятия такого решения апелляционным судом.

В записке сказано, что для того, чтобы сделать невозможными случаи получения доказательств путем нарушения конституционных прав граждан, проект УПК устанавливает четкий перечень негласных следственных действий, а также порядок их осуществления. При этом предусматривается, что все негласные следственные действия, связанные с ограничением конституционных прав граждан, могут осуществляться при расследовании лишь тяжких или особо тяжких преступлений. Кроме того, большинство негласных следственных действий может осуществляться исключительно на основании постановления суда по ходатайству следователя, прокурора, в котором они обязаны обосновать невозможность получения сведений о преступлении и лице, которое его совершила, другим способом.

Проектом предусмотрена возможность заключения соглашения между прокурором и обвиняемым о признании виноватости и соглашения о примирении между пострадавшим и обвиняемым, что даст возможность сократить время уголовного производства, поскольку сразу после достижения соглашения производство безотлагательно направляется в суд для его утверждения.

В проекте отмечается, что запрещается во время уголовного производства подвергать лицо истязаниям, жестокому, нечеловеческому или такому, которое унижает его достоинство, поведению или наказанию, прибегать к угрозам применения такого поведения, содержать лицо в унизительных условиях, принуждать к действиям, которые унижают его достоинство.

В соответствии с проектом кодекса, каждый присутствующий в зале судебного заседания может вести стенограмму, делать заметки, использовать портативные аудиозаписывающие устройства. Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, трансляция судебного заседания по радио и телевидению, а также проведение звукозаписи с применением стационарной аппаратуры допускаются на основании постановления суда, которое принимается с учетом мнения сторон и возможности проведения таких действий без вреда для судебного разбирательства.