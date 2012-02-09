Налоговой милиции запрещено использовать защитные маски

Специальным подразделениям налоговой милиции отныне запрещено использовать защитные маски во время проведения операций.

С соответствующим распоряжением уже ознакомлены региональные подразделения на местах, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Мы идем на этот шаг сознательно, чтобы прекратить разного рода слухи и инсинуации, которые время от времени возникают вокруг нашей работы. Нам, как органу, который борется исключительно с экономическим криминалитетом, нечего скрывать от общества. Если к вам пришли вооруженные люди в масках, знайте: это не налоговая милиция», - отметил начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ во время оперативного совещания.

По его мнению, данный шаг будет способствовать прозрачности и открытости в работе его подчиненных.

Напомним, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил правительству до 1 апреля подготовить законопроект по борьбе и недопущению рейдерства.