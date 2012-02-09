АНОМАЛЬНАЯ ПОГОДА: последствия и риски (обновляется)

Обновлено на 17:24

Керченская паромная переправа сегодня возобновила работу, которая была приостановлена 7 февраля из-за штормового ветра на полуострове, скорость которого достигала 30 метров в секунду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

"В 7 часов сделан пробный рейс. В связи со сложной ледовой обстановкой временно выполняется два оборотных рейса в 10.30 и 14.30. В ночное время движение паромов осуществляться не будет", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, с начала года паромы между Украиной и Россией не ходили из-за непогоды шесть суток, в том числе 7-8 февраля.

Переправа обычно за сутки зимой осуществляет семь рейсов из порта "Крым" в порт "Кавказ" и обратно.

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Набережная Алушты, поврежденная штормом, будет восстановлена до начала курортного сезона, заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства.

По словам А.МОГИЛЕВА, в результате сильного шторма повреждена не только набережная в Алуште, но многие берегоукрепительные сооружения в Большой Ялте. В Ялте и Алуште составляют акты причиненного ущерба и оценивают ориентировочную стоимость работ по восстановлению объектов. «Сегодня-завтра все эти документы будут подготовлены», – сказал крымский премьер.

Затем документацию направят в Кабинет министров Украины для определения источников финансирования восстановительных работ.

«Побережье Южного берега Крыма подверглось разрушительному шторму, но все объекты будут восстановлены до начала курортного сезона», – обещает глава Совмина Крыма.

26-27 января и 7-8 февраля шторм, достигавший 6-8 баллов, разбил набережную Алушты, смыл часть пляжей и разрушил ряд строений на Южном берегу Крыма.

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В связи со временной приостановкой пропуска грузовых транспортных средств и автобусов на украинско-румынской границе создаются пункты для обогрева водителей, которые следуют в Румынию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Как напомнили пограничники, румынской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сильных морозов, мощных снегопадов и гололедицы.

В этих условиях пограничниками Черновицкого пограничного отряда во взаимодействии с областным управлением МЧС в Черновицкой области создан пункт обогрева для участников движения, которые следуют через пункт пропуска «Порубное - Сирет (Румыния)». Во избежание случаев обморожения или же ухудшения состояния здоровья у водителей и пассажиров пограничниками осуществляется круглосуточное дежурство для обогрева и предоставления квалифицированной медицинской помощи.

Похожая ситуация сложилась и на украинско-молдавской границе на направлении «Рени – Джурджулешть (Молдова)», где большинство водителей в результате сложных метеорологических условий вынуждены было прекратить движение. Чтобы не нарушать срок транзита следования через территорию Молдовы, который составляет одни сутки, участники движения ожидают улучшения погодных условий на украинской стороне. Работая под девизом «Украинский пограничник – партнер участника движения через границу!», персоналом Государственной пограничной службы Украины проводится разъяснительная работа среди водителей для обеспечения комфортных условий во время пересечения границы, говорится в сообщении.

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Несколько судов, которые зажаты льдами в Азовском море, попросили сегодня о помощи - у экипажа закончилось продовольствие, а горючего осталось на несколько дней, пишут СМИ со ссылкой на членов команды.

«За помощью обратились суда, которые находятся в Азове неподалеку от места, где на днях горел сухогруз "Иван Викулов" (50 километров от берега - УНИАН). Туда уже вылетел вертолет МЧС», - сказала по телефону УНИАН представитель Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в АРК.

Собеседник агентства не смогла сообщить подробности.

Официальная информация о ситуации на судах появится через несколько часов.

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В пятницу, 10 февраля, в Украине сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 21-26° мороза, в западных областях местами 28-31°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра днем температура будет 13-18° мороза (на Закарпатье ночью - 12-17°, днем - 5-10° мороза); в южной части ночью - 18-23°, днем - 10-15° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 10-12°, днем - 0-5° мороза.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области холодная без осадков погода с температурой ночью 21-26°, днем - 13-18° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве без осадков, температура ночью - 21-23°, днем - 14-16° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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Сегодня часть города Львова осталась без электроснабжения в связи с аварийными отключениями из-за повреждения электрических кабелей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в результате повреждения кабеля сегодня без электроснабжения остались дома на ул. Шевченко (№ 9-15), ул. Митрополита Андрея, ул. Вийтовича. Аварийное отключение от электроснабжения произошло на ул. Варшавской, ул. Холмской и на ул. Винница.

Аварийно-восстановительные работы продлятся на протяжении дня.

«Также сегодня с 8.00 без электроснабжения остались дома во Львове по следующим адресам: ул. Городокская (№ 131-151), ул. Научная (№ 49, 49а, 41, 39), ул. Пулюя (№ 1, 35), ул. Коновальца (№ 96-124), а также дома на улицах Гординских, Повстанческой, Садовничей, Соколиной, Кузьмы, Ивасюка. Ремонтные работы планируют завершить сегодня до 17.00», - информирует пресс-служба городского совета.

Как отмечается в сообщении, в городе также отсутствует водоснабжение в нескольких домах из-за замерзания труб.

«В целом, в Галицком районе города работает 28 аварийных бригад, а также 7 подрядных организаций, которые выявляют и ликвидируют замерзания в помещениях. Больше всего замерзаний водопровода и канализации приходится на старую часть города – территорию, которую обслуживают ЛКП «Старый Львов», ЛГКП «Айсберг», ЛКП «Цитадель-Центр», ЛКП «Княжий город» и ЛКП «Центральное», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Информация о возможности прорыва дамбы Киевского водохранилища является необоснованной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Василий КВАЩУК.

«Эта информация абсолютно не подтверждена никакими фактами, она является необоснованной и она абсолютно вредна для всего населения и для всего общества города Киева», - сказал В.КВАШУК.

Он отметил, что самая большая толщина льда в Киевском водохранилище была в 1969 году и составляла 70 сантиметров.

По его словам, руководством государства уделяется много внимания надежности дамбы Киевского водохранилища и всему каскаду гидроэлектростанций на Днепре. В частности, каждые пять лет проводятся обследования этих сооружений на прочность. При этом последняя проверка надежности гидросооружений проводилась в ноябре 2009 года.

«По заключениям комиссии, оборудование дамб, находящихся на реке Днепр, работает в нормальном режиме, нет никаких угроз и оснований для того, чтобы они представляли угрозу населению и прорыву», - подчеркнул В.КВАШУК.

Также он отметил, что по последним замерам, толщина льда на Киевском водохранилище не превышает 20 сантиметров. «Это еще раз подтверждает, что угрозы для дамбы Киевского водохранилища никакой нет», - подчеркнул В.КВАШУК.

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Министерство чрезвычайных ситуаций прогнозирует увеличение толщины льда на киевском водохранилище до 30 сантиметров в ближайшие дни, но не считает это критическим.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Василий КВАШУК.

«В ближайшие дни, до 13 февраля, будет наблюдаться холодная погода с температурой 20-26 градусов и толщина льда может вырасти на 10 сантиметров и достигнуть 30 сантиметров (сейчас, по информации МЧС, толщина льда составляет 20 сантиметров – УНИАН), но это тоже не является критической толщиной льда для дамбы киевского водохранилища», - сказал В.КВАШУК.

Он отметил, что в период с 14 по 20 февраля, по прогнозам Укргидрометцентра, будет наблюдаться небольшое повышение температуры, которая днем будет 4-10 градусов мороза, а ночью – 16-10 градусов. В.КВАШУК спрогнозировал, что, несмотря на прогнозируемое повышение температуры, оттепели не ожидается.

В свою очередь, главный инженер, заместитель генерального директора ПАО «Укргидроэнерго» Вадим РАССОВСКИЙ отметил во время пресс-конференции, что МЧС разработаны необходимые меры по предотвращению паводка в период таяния снегов, на это выделены средства, а сейчас проводятся необходимые замеры на киевском водохранилище в реальном времени.

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В Чернигове по ул. Киевское шоссе вчера произошел прорыв канализационного коллектора диаметром 700 мм

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В результате прорыва произошла утечка 20 куб. м стоковых вод на площади 150 кв. м. Аварийный участок отключен, перекачка стоковых вод осуществляется по резервной нитке коллектора.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами КП "Черниговводоканал", завершить их планируется на протяжении сегодняшнего дня.

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По состоянию на 7 час утра 9 февраля в Украине остаются обесточенными 11 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в течение 7 - 8 февраля в результате неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра), вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 108 населенных пунктов. Бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 97 населенных пунктов.

Для обеспечения доставки аварийно-восстановительных бригад к местам проведения работ в труднодоступных районах АР Крым от МЧС привлечен 9 ед. техники высокой проходимости.

(УНИАН)