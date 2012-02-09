Верховная Рада сегодня отменила, отклонила и приняла ряд законов

ВР внесла изменения в закон о телевидении относительно регулирования трансляции программ с платными интерактивными конкурсами

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно регулирования трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 302 из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что трансляция программ и передач с интерактивными конкурсами (играми, викторинами), условия которых прямо или опосредствованно предусматривают платное приобретение лицом статуса ее участника и/или в которых телезрителям и радиослушателям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу предлагается обратиться в телерадиоорганизацию любым образом (сделать телефонный звонок, отправить смс-сообщение и т. п.), который предусматривает взимание средств за соединение и/или телефонный разговор по цене, которая не отвечает выбранному абонентом тарифному плану, или получение дополнительной услуги оператора телекоммуникаций, не включенной в перечень услуг, предусмотренных договором (тарифным планом), запрещается.

Этот запрет не распространяется на: каналы с ограниченным доступом (каналы вещания, на которых с помощью использования кодирующих устройств и/или программного обеспечения ограничен свободный доступ абонентов к просмотру определенных телепрограмм таким образом, чтобы прием сигнала стал невозможным без декодирующего устройства); трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей лотерей; трансляцию программ и/или передач по проведению творческих конкурсов, спортивных соревнований и тому подобное, несмотря на то, предусматривается или не предусматривается их условиями денежный или имущественный выигрыш; трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей на бесплатной основе с рекламированием (популяризацией) отдельного товара, услуги, торговой марки, знаков для товаров и услуг, наименования или направлений деятельности субъектов хозяйствования, коммерческой программы с выдачей выигрышей в денежной или имущественной форме; трансляцию программ и/или передач по проведению конкурсов (игр, викторин), условия которых предусматривают бесплатное приобретение лицом статуса ее участника и получение участником, который обнаружил лучшие личные знания и умения, выигрышей в денежной или имущественной форме за личную победу; трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей на бесплатной основе в развлекательных, благотворительных или познавательных целях.

В законе определены особенности распространения программ и передач с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами) на каналах с ограниченным доступом. В частности, трансляция программ и передач с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами) должна постоянно сопровождаться бегущей информацией об объеме звонков и шансах подключения к студии. Такие программы или передачи должны сопровождаться текстами предупреждения о том, что они являются платными. Каждое предупреждение должно занимать не менее 20 процентов площади (объема) екрана. Цвет текста предупреждения должен быть контрастным относительно цвета фона предупреждения, а его размер не меньше размера номера телефона, по которому участникам предлагается звонить по телефону.

Правила платных интерактивных конкурсов, которые транслируются на каналах с ограниченным доступом, должны предусматривать запрет участия несовершеннолетних лиц в таких конкурсах.

Информация об условиях платного приобретения статуса участника и других условий участия в интерактивном конкурсе (игре, викторине), если выполнение таких условий может причинить имущественный ущерб телезрителям и радиослушателям, должна приводиться в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения каждые 5 минут трансляции соответствующей программы и/или передачи.

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ВР отклонила закон об изменениях в Жилищный кодекс относительно определения жилой и общей площади недвижимости

Верховная Рада отклонила Закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса УССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2011 года этот закон был принят ВР, но 25 октября Президент ветировал его и вернул в парламент со своими предложениями.

17 ноября данный закон был принят с учетом всех предложений Президента, но 1 декабря глава государства возвратил его в парламент Украины, предложив отклонить его.

Справка УНИАН. В соответствии с этим законом жилая площадь объекта жилищной недвижимости определяется как суммарная площадь жилых комнат.

Общая площадь объекта жилищной недвижимости определяется как суммарная площадь жилых комнат и подсобных помещений с учетом лоджий, балконов, веранд и террас.

К жилой площади объекта жилищной недвижимости не относится площадь помещений, предназначенных для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд граждан (ванная, гардеробная, душевая, помещение для стирки, кухня, амбар, прихожая, внутриквартирный холл, коридор, встроенный шкаф и т.п.).

Площадь лоджий, балконов, веранд и террас подсчитывается с учетом таких коэффициентов: для балконов и террас – 0,3; для лоджий – 0,5; застекленных балконов – 0,8; веранд, застекленных лоджий и холодных амбаров – 1,0.

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ВР приняла в новой редакции закон об особенностях страхования сельхозпродукции

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» с учетом всех предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов из 421 зарегистрированного в сессионном зале.

Данный Закон регулирует отношения в сфере страхования сельскохозяйственной продукции, которое осуществляется с государственной поддержкой, с целью защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и направлен на обеспечение стабильности производства в сельском хозяйстве.

В законе определены принципы страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Субъектами отношений страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой являются страхователи и страховщики. Страховщиками являются юридические лица, которые получили соответствующую лицензию. Государственное регулирование в сфере страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой осуществляют Кабинет министров Украины, национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В соответствии с законом, предметом договора страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой являются имущественные интересы страхователя, связанные с его страховыми рисками относительно выращенной, откормленной, выловленной, собранной, изготовленной первичной (без вторичной обработки и переработки) сельскохозяйственной продукции (товаров), указанной в группах 1C24 УКТ ВЭД по закону Украины "О Таможенном тарифе Украины", а именно относительно: урожая сельскохозяйственных культур; урожая многолетних насаждений; сельскохозяйственных животных, птицы, кроликов, пушных зверей, семей пчел, рыбы и других водных живых ресурсов и животноводческой продукции.

В соответствии с законом, перечень сельскохозяйственной продукции, страховых рисков, по которым осуществляется страхование с государственной поддержкой на соответствующий финансовый год, утверждается Кабинетом Министров Украины.

Право страховать сельскохозяйственную продукцию имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, которые осуществляют свою деятельность на территории Украины и отвечают определенным Кабинетом Министров Украины критериям (кроме нерезидентов).

В законе сказано, что в случае передачи сельскохозяйственных земель в аренду право страхования сельскохозяйственной продукции, в том числе посевов и урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, принадлежит арендатору, кроме нерезидентов. Страховые взносы, которые вносятся арендатором, не могут включаться в зачет арендной платы.

Не подлежат страхованию с государственной поддержкой: урожай сельскохозяйственных культур, которые в течение трех или больше лет не давали урожая при их культивировании; урожай многолетних насаждений плодоносного возраста, которые не давали урожая в течение последних пяти лет; больные сельскохозяйственные животные, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, рыба и другие водные живые ресурсы и животноводческая продукция, а также те, которые находятся в зоне карантина или в зоне возникновения чрезвычайных эпизоотических обстоятельств.

В законе определены условия и порядок страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. В законе указано, что не считается страховым случаем утрата сельскохозяйственной продукции в результате: происшествий, не предусмотренных договором страхования; умышленных действий страхователя; грубых нарушений страхователем агротехнических, санитарных, ветеринарных или других требований, что проявляется в невыполнении страхователем условий договора страхования относительно сроков проведения надлежащих мероприятий в соответствии с согласованной при страховании технологической картой, которой оговорено соблюдение определенных агротехнических правил и требований агротехники относительно застрахованной культуры, санитарных, ветеринарных или других требований, относительно осуществления сельскохозяйственных работ, предусмотренных договором страхования, определенных в стандартных страховых продуктах.

В законе сказано, что страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений осуществляется на случай причинения ущерба в результате наступления событий (страховых рисков), предусмотренных стандартным страховым продуктом. Страховая сумма при страховании урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений устанавливается в договоре страхования на основании страховой стоимости будущего урожая и уровня страхового покрытия. Страховая сумма при страховании сельскохозяйственных животных, птицы, кроликов, пушных зверей, семей пчел, рыбы и других водных живых ресурсов и животноводческой продукции устанавливается в договоре страхования на основании их страховой стоимости.

В законе сказано, что предельные размеры, структура, порядок применения страховых тарифов по видам имущества, которое подлежит страхованию, и по регионам Украины устанавливаются центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную аграрную политику, на основании актуарных расчетов совместно с Аграрным страховым пулом.

Законом предусмотрено, что лицензии на осуществление страхования сельскохозяйственной продукции выдает национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в соответствии с законом.

Страховщики, имеющие лицензию на осуществление страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, обязаны образовать Аграрный страховой пул, который является юридическим лицом и содержится за счет средств страховщиков. В законе определены функции и задачи Аграрного страхового пула. Также в нем указано, что порядок и условия предоставления государственной поддержки путем удешевления страховых платежей (премий) утверждается Кабинетом министров Украины по предоставлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную аграрную политику.

Данный Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

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ВР направила на доработку Таможенный кодекс Украины

Верховная Рада Украины приняла решение о направлении на доработку в Комитет ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Таможенный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК на заседании парламента сегодня, ряд норм Таможенного кодекса Украины нуждается в согласовании с другими нормами этого кодекса, а также с нормами других законодательных актов Украины.

Комитет предложил вернуть на доработку Таможенный кодекс Украины, и парламент поддержал это предложение.

Как сообщал УНИАН, данный кодекс был принят 3 ноября 2011 года. 21 декабря 2011 года этот закон был возвращен в парламент Украины с вето Президента Украины.

Закон направлен на приведение Таможенного кодекса Украины в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Конвенцией о временном ввозе, а также имплементации в национальное законодательство Рамочных стандартов безопасности Всемирной таможенной организации и реформирования таможенной службы Украины.

Законом предусмотрены: право декларанта на осуществление таможенного оформления товаров в каком-либо таможенном органе; проведение таможенного оформления на протяжении 4-х часов с момента представления таможенной декларации и документов; персональная ответственность должностного лица таможни за неправомерные задержки таможенного оформления; использование одной декларации (предыдущая декларация) для осуществления разных таможенных формальностей, например контроля над доставкой в таможенный орган назначения, размещением на складе временного хранения или началом таможенного оформления для свободного обращения.

Кроме того, законом предусмотрены четкие основания для отказа в таможенном оформлении, и обязанности таможни предоставить исчерпывающие разъяснения; право декларанта задекларировать товары до момента их прибытия в Украину или в таможенный орган назначения; освобождение декларанта от ответственности за неумышленные ошибки; новый порядок таможенного оформления и государственной регистрации иностранных инвестиций.

Нововведением проекта является определение правила, согласно которому вред, нанесенный предприятию неправомерными действиями должностных лиц таможенного органа во время проведения проверки, возмещается за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном законом.

Введена действенная система управления рисками при осуществлении таможенного контроля, которая является основой таможенного контроля.

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ВР отменила закон о внесении изменений в НК в части уплаты налогов в условиях действия соглашения о распределении продукции

Верховная Рада Украины отменила закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов уплаты налогов в условиях действия соглашения о распределении продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был принят парламентом 22 декабря 2011 года, а возвращен в парламент Украины с вето Президента Украины 10 января 2012 года.

Президент Украины предложил отменить данный закон.

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