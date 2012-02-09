ТОП-10 (9 февраля)

ВР поддержала президентский проект УПК. "БЮТ-Батькивщина" и КПУ - не голосовали

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Уголовно-процессуального кодекса, внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.

В законопроекте предлагается сторонам уголовного производства предоставить равные права относительно представления доказательств непосредственно в суд. Следователь и прокурор, в соответствии с положениями проекта УПК, лишаются фактически "монопольного" права на представление доказательств, поскольку каждая из сторон уголовного производства будет иметь равные возможности в сборе доказательств, получении помощи суда в сборе доказательств при наличии трудностей их получения, а также предоставлении собранных доказательств суду для доказательства виновности или невиновности лица в совершении преступления.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, УПК предлагает решить проблему состязательности отечественного уголовного судопроизводства также путем введения нового порядка, согласно которому суд сможет обосновывать свои выводы исключительно на тех показаниях, которые он непосредственно получил от сторон уголовного производства на судебном заседании, или которые были предоставлены следственному судье на судебном заседании во время досудебного расследования. Такой подход даст возможность одновременно решить вопросы, связанные с повышением защиты прав личности на стадии досудебного расследования, поскольку в результате введения таких новаций исчезнет смысл в получении показаний следователям или прокурором с применением насилия или угроз, поскольку такие сведения по закону не будут доказательствами.

Проектом УПК предусматривается, что места для содержания подсудимых отделяются от другой части зала судебного заседания заграждением из стекла или органического стекла.

В соответствии с проектом УПК, такие меры обеспечения производства, как привод, арест имущества, денежное взыскание за невыполнение процессуальных обязанностей, могут быть применены к участникам уголовного производства только судом.

Согласно предложенной в проекте УПК процедуре уголовного производства, процессуальное руководство расследованием будет осуществлять прокурор, который будет давать поручение следователям (сотрудникам органов внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, органа, осуществляющего контроль над соблюдением налогового законодательства) и будет принимать или будет согласовывать ключевые процессуальные решения (сообщение человеку о подозрении, обращение с ходатайствами к следственному судье, составление обвинительного акта и пр.). Кроме того, функция по представительству государственного обвинени%F