Анонс на 10 февраля

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, глава Комиссии; члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинская ферросплавная отрасль: итоги 2011 года; перспективы на 2012 год. Влияние цены электроэнергии на экономическое положение ферросплавных предприятий». Участники: Сергей Грищенко, заместитель министра промышленной политики Украины (1997-2000, 2005 и 2007-2010гг.); Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА); Вячеслав Бутко, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 0675476839

* Состоится церемония открытия нового современного комплекса по хранению семенного картофеля в пгт. Большая Димерка (Броварской район, Киевская область). Организатор - Семенная компания «КВС-Украина». Участники: К.Сарнацкий ген.директор ООО «КВС Украина»; Ж.Боуи, операционный директор компании «КВС Потейто б.В.» (Нидерланды); А.Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; С. Плакся, председатель ФГ «Журавушка»; А.Быкин, председатель СВК «Биотех»; А.Реммерт, председатель отдела логистики компании «КВС ЗААТ АГ» (Германия); Х.Драйсбах, коммерческий директор по картофелю компании «КВС ЗААТ АГ» (Германия); А.Барановский, председатель представительства компании «КВС ЗААТ АГ» в Республике Беларусь; А.Храброва, коммерческий менеджер по продукту картофель ООО «КВС РУС» (Россия).

* Состоится заседание информационного пресс-клуба Киевводоканала на тему: “Ликвидация аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях”. Представители СМИ смогут ознакомиться со спецификой ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях. Участники: начальник Управления эксплуатации водопроводных сетей Департамента водопроводного хозяйства ПАТ “АК “Киевводоканал” Николай Тимчук и главный инженер Управления эксплуатации канализационных сетей и насосных станций Департамента канализационного хозяйства ПАТ “АК “Киевводоканал” Руслан Ролинский.

* Пресс-конференция на тему: «Как разольется Днепр и другие реки?». Участники: директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственно-экологических проблем Анатолий Яцик и начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра Виктория Бойко.

* Состоится Первое заседание Клуба главных редакторов СНГ, Балтии и Грузии на тему: «Трансформируется ли СНГ в новую политико-экономическую структуру?». Участники: Л.Кучма, экс-президент Украины, О.Ананьев, зам.главного редактора РИА Новости, А.Бабуханян, председатель медиахолдинга «Иравнук» (Армения), З.Виноградов, зам.руководителя Редакции стран СНГ, Балтии и Грузии, РИА Новости, Г.Гварамия, главный редактор ИА «Грузия-Online», Б.Ережепов, главный редактор газеты «Око», Д.Жук, ген.директор ИА БелТА, А.Ким, ген.директор газеты «Вечерний Бишкек», Г.Мамедзаде, главный редактор агентства «Новости-Азербайджан», С.Миронюк, главный редактор РИА Новости, В.Скачко, главный редактор газеты «Киевский телеграф», Я.Соколовская, главный редактор газеты «Известия в Украине».

* Состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между УСПП, Украинской зерновой ассоциацией и Укрзализныцей. Участники: президент УСПП Украины Анатолий Кинах, ген.директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» Владимир Козак, руководство Украинской зерновой ассоциации, Ассоциации «Укрмаслопром» и крупнейших агропромышленных предприятий Украины.

* Круглый стол на тему: «Обсуждение законопроекта «О первом рабочем месте», который состоится по инициативе народного депутата Украины Ирины Бережной. Участники: народный депутат Ирина Бережная, председатель МОО «Молодежный центр Киева» Роман Григоришин, преподаватель Института международных отношений КНУ им.Т.Шевченко Владимир Балдинюк, члены Студенческого академсовета КНЭУ им. В.Гетьмана, ВОО «Русскоязычная Украина», ELSA - Kyiv, Студсовета Переяслав-Хмельницкого педуниверситета им.Г.Сковороды, Молодого Народного Руха, Ассоциации институтов гражданского общества «Диалог с властью», КО МОО «Молодые регионы», ВМОО «Молодежная дипломатическая инициатива», Курсантского Совета Военного института КНУ им.Т.Шевченко и др.

* Пресс-конференция, посвященная открытию свадебной выставки «Идеальная Свадьба 2012». Участники: Ольга Ермилова, организатор выставки, директор агентства «Идеальная Свадьба»; Алина Каневская, директор флористической компании «Мона»; Дмитрий Гуцул, руководитель фото-видео студии «Сентябрь»; Виктор Михайлов, директор свадебной кондитерской «Квартет».

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