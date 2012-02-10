Янукович назначил Кулика начальником Управления госохраны

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея КУЛИКА начальником Управления государственной охраны Украины. Текст соответствующего указа обнародован на сайте Президента. Ранее С.КУЛИК занимал должность заместителя начальника УГО. Как сообщал УНИАН, 3 февраля В.ЯНУКОВИЧ уволил Игоря КАЛИНИНА с должности начальника Управления госохраны и назначил его главой СБУ. Ранее, 18 января, В.ЯНУКОВИЧ уволил с должности председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который был назначен министром финансов.

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