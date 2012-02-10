Янукович назначил Кулика начальником Управления госохраны
09:10, 10 февраля 2012Разное
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Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея КУЛИКА начальником Управления государственной охраны Украины.
Текст соответствующего указа обнародован на сайте Президента.
Ранее С.КУЛИК занимал должность заместителя начальника УГО.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля В.ЯНУКОВИЧ уволил Игоря КАЛИНИНА с должности начальника Управления госохраны и назначил его главой СБУ.
Ранее, 18 января, В.ЯНУКОВИЧ уволил с должности председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который был назначен министром финансов.
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