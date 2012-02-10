В Риге состоялась официальная встреча премьер-министра Украины и президента Латвии

Вчера, 9 февраля, вечером состоялась официальная встреча и ужин премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и президента Латвийской Республики Андриса БЕРЗИНЬША.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, во время встречи Н.АЗАРОВ передал президенту Латвии искренние поздравления от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и потенциал расширения сотрудничества между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ находится с визитом в Латвии. Ожидается, что сегодня, 10 февраля, Н.АЗАРОВ вместе с премьер-министром Латвии Валдисом ДОМБРОВСКИСОМ возложит цветы к Монументу Свободы в Риге.

Кроме того, планируется встреча премьер-министров двух стран в узком и расширенном форматах.

После встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов: Программы экономического сотрудничества между Украиной и Латвийской Республикой на 2012-2013 гг.; Программы сотрудничества в области науки и технологий; Меморандума о взаимопонимании между Госагентством по инвестициям и управления национальными проектами Украины и Латвийским агентством инвестиций и развития.

Премьер-министры обеих стран планируют провести короткую пресс-конференцию.

Кроме того, во время визита Н.АЗАРОВ планирует прочитать лекцию в Латвийском университете.

Также премьер-министр Украины проведет встречу со спикером сейма Латвии Солите АБОЛТИНЕЙ.

Вечером 10 февраля Н.АЗАРОВ планирует возвратиться в Киев.