В Украине могут установить второй часовой пояс

Кабинет министров в ближайшее время внесет в парламент проект решения об установлении в Украине второго часового пояса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА сообщил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, идеально было бы, если бы Украина переводила часы вместе со странами Европейского Союза.

«Идеально, если бы мы весной и осенью переводили часы синхронно со странами Евросоюза», - сказал министр.

Именно поэтому, добавил В.БАЛОГА, правительство будет предлагать перейти весной на «летнее» исчисление времени.

«Я надеюсь, что в этом зале будет свыше двух третей голосов, чтобы мы проголосовали за второй часовой пояс и в этом втором часовом поясе жилы. Я считаю, что это взвешенное решение правительства, которое будет внесено в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады», - добавил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на «зимнее» время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

25 января 2012 года Кабинет министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке исчисления времени на территории Украины», которым предлагалось установить, что вся Украина находится во втором часовом поясе, поскольку большая часть территории страны находится именно в этом поясе.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ, причиной переноса рассмотрения вопроса стала позиция вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, который выразил мнение, что Украина должна быть в третьем часовом поясе, «чтобы россиянам было удобно к нам ездить».

30 января по результатам соответствующих совещаний под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА В.БАЛОГА сообщил, что законопроект об исчислении времени на территории Украины будет основываться на позиции правительства - в этом году перейти на «зимнее» время и оставить Украину во втором часовом поясе.

Метеорологи и медики поддерживают инициативу установления в Украине второго часового пояса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство будет предлагать отменить летнее время