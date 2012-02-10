ВР одобрила законопроект относительно государственных лотерей

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О государственных лотереях в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 265 народных депутатов из 401 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что организаторами лотерей выступают исключительно Кабинет министров Украины и специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, которые принимают решение о проведении конкурса, лотерей, и ведут единый реестр лотерей.

Принцип государственной монополии на введение лотерей заключается в запрещении введения и проведения на территории Украины всех лотерей, кроме государственных лотерей, которые проводятся операторами лотерей, получившими право на их проведение в порядке, определенном данным Законом, и ограничении конкуренции между действующими операторами лотерей.

Государственные лотереи проводятся соответственно Порядку проведения государственных лотерей. Оператор лотерей обязан обеспечить формирование призового фонда лотереи в размере не менее 50 процентов от сумм доходов, полученных от принятия ставок.

Количество операторов лотерей, осуществляющих деятельность в Украине одновременно, определяется Кабинетом министров Украины таким образом, чтобы обеспечить соблюдение принципа государственной монополии на введение лотерей.

Государственная лотерея не может содержать условий ее проведения, согласно которым расходы на ее организацию, а также выплаты призового фонда осуществляются за счет Государственного бюджета Украины, целевых государственных фондов или смет на содержание органов государственного управления или основанных ими учреждений, организаций и предприятий.

Операторами лотерей могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, отвечающие требованиям, изложенным в данном Законе. Оператор лотерей должен обеспечивать деятельность, направленную на проведение государственных лотерей на всей территории Украины. Оператор лотерей должен иметь постоянно действующие балансовые подразделения (филиалы, представительства и т. п.) в каждом населенном пункте Украины с населением свыше 500 тысяч лиц, а также распространителей лотерей в каждом населенном пункте с населением свыше 5 тысяч лиц.

Электронная система принятия ставок оператора лотерей должна включать не менее 5000 постоянно работающих электронных терминалов, принадлежащих оператору лотерей на праве собственности.

Сеть распространителей лотерей оператора лотерей должна быть не меньше 5000 точек распространения лотерей. Собственный капитал оператора лотерей не может быть меньше 100 миллионов гривен на конец каждого календарного года. Уставный капитал оператора лотерей не может быть меньше размера уставного капитала, установленного Национальным банком Украины для банков, осуществляющих деятельность на всей территории Украины. Запрещается использовать для формирования уставного капитала операторов лотерей средства из неподтвержденных источников.

Оператор лотерей, который осуществляет деятельность по выпуску и проведения лотерей на протяжении больше 5 лет, обязан застраховать риски неполучения игроками призов в случае возникновения обстоятельств его неплатежеспособности или в результате нарушения процесса о признании его банкротом, на сумму, на 50% превышающую сумму призового (выигрышного) фонда, выплаченного оператором лотерей на протяжении предыдущего календарного года, что освобождает его от обязательного соблюдения норматива.

Организатором государственных лотерей специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, который проводит конкурс по отбору операторов лотерей. Юридическое лицо – победитель конкурса обретает статус оператора лотерей на срок 12 лет с даты выдачи свидетельства оператора лотерей.