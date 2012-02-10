Анонс на 13 февраля

* ФГИУ проведет конкурсы по продаже "Винницаоблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго".

* Состоится экспертный семинар на тему: "Защита персональных данных: Европейские стандарты и украинское законодательство”, организованный Совместным проектом Европейского Союза и Совета Европы "Содействие европейским стандартам в украинской медийной среде».

* Представительство ЕС в Украине проведет стартовую встречу и презентацию нового проекта ЕС «Поддержка мероприятий по энергоэффективности в малых городах Украины» Участники: Ханс Райн, руководитель третьего отдела программ помощи "Энергетика, транспорт и окружающая среда", Представительство ЕС в Украине; Наталия Шамрай, ассистент отдела финансов и контрактов, и Габриель Блан, секторный менеджер по энергоэффективности и возобновляемой энергетике, Представительство ЕС в Украине; Роберто Ло Чичеро Вайна, руководитель проекта «Инициатива по энергосбережению в строительном секторе Восточной Европы и Центральной Азии» (ESIB) и др.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Неотложные вопросы ОСМД, ЖСК, которые сдерживают развитие движения ОСМД в Киеве ", посвященная Обращению 170 председателей правлений ОСМД, ЖСК г.Киева к председателю КГГА А.Попову по неотложным вопросам ОСМД, ЖСК, которые сдерживают развитие движения ОСМД в Киеве.“ Инициаторы и организаторы: ОО “Асоціація Територіальна громада” и ОО «Союз собственников жилья Дарницы». Участники: председатели правлений ОСББ, ЖБК г. Киева, как практики, выразят свое мнение относительно преград в управлении жильем в Киеве, в частности, непредоставление в собственность придомовых территорий ОСББ, ЖБК; неравноправность отношений с ПАО “Киевэнерго”, ПАО “АК“Киевводоканал” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 407-52-73. smdedov@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Экономические и энергетические неурядицы Европы: проекция на Украину». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; экономист Виктор Лисицкий; независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация с использованием пальмового масла в пищевой отрасли Украины». Участники: президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин Безрукий и эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Властен и врач-диетолог Оксана Скиталинская.

* Круглый стол на тему: "Об эффективности использования топливно-энергетической базы Украины: куда исчезает украинский газ внутренней добычи?". Организатор - Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто из влиятельных украинских лиц стоит за строительными аферами последних лет?». Почему суды защищают застройщиков-аферистов, а не пострадавших граждан? Куда исчезают деньги инвесторов из банков? Как выполняются в Украине исполнительные предписания в отношении арестованного имущества? Можно ли законно отменить наложенный на имущество арест за один день? Какое место занимают в этой цепочке влиятельные украинские политики? Вопросы будут обсуждаться на примере обострения ситуации вокруг «Олимпик-парка». Что объединяет аферные строительные компании, такие как «Элита центр», «Олимпик-парк» и другие? Как не попасть в аналогичную ситуацию? Участники: председатель Правозащитного движения «Взаимопомощь» Виктор Медвидь, Олег Хаврук, председатель ОО «Олимпик-парк», и пострадавшие от аферы строительных компаний Александр Казанцев, Сергей Сацюк, Олег Мартынюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (063) 041-67-88. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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