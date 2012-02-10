На 11-13 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Украинский гидрометеоцентр, 11-13 февраля на территории Украины сохранится холодная погода (ночью 11 февраля на Южном побережье Крыма температура 10-12° мороза). На дорогах гололедица.

10-12 февраля в горных районах Закарпатской и Львовской областей существует опасность схода снежных лавин.

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Ущерб от шторма на юге Крыма составил 16 млн. грн.

Ущерб, нанесенный штормом в 6-8 баллов набережным Алушты и Ялты, составил 16 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Совет министров Крыма.

«Одним из самых проблемных вопросов являются набережные Ялты и Алушты: в результате шторма они существенно повреждены», - сказал крымский премьер Анатолий МОГИЛЕВ сегодня в ходе селекторного совещания под руководством министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Анатолия БЛИЗНЮКА.

26-27 января и 7-8 февраля шторм разбил набережную Алушты, смыл часть пляжей и разрушил ряд строений на южном берегу Крыма. На набережной Ялты перевернуты бетонные плиты, поднята тротуарная плитка, разбиты фонари, повреждены деревья.

А.БЛИЗНЮК поручил Совмину Крыма передать акты причиненного ущерба в Кабинет министров Украины.

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