ТОП-10 (10 февраля)

Кабмин разрешил передать в концессию почти все госшахты

Кабинет министров Украины утвердил перечень государственных угледобывающих предприятий шахт, которые могут передаваться в концессию.

Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина №71 от 11 января 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале вечером в четверг.

В перечень включены 85 государственных шахт и шахтоуправлений, что составляет около 95% всех угледобывающих активов госсектора.

Правительство поручило Министерству энергетики и угольной промышленности, а также центральным и местным органам исполнительной власти продолжить работу по определению гособъектов ТЭК, которые могут предоставляться в концессию.

Госшахты, внесенные в перечень, разделены на три группы: шахты, на которых возможно внедрение современных технологий производства и которые необходимо модернизировать (81 объект); разрезы и шахты, которые являются бесперспективными и подлежат закрытию (5 объектов); объекты незавершенного строительства или законсервированные объекты, которые могут быть достроены (2 объекта).

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2011 г. снизили добычу угля менее чем на 0,1% - до 38,431 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

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Украина практически договорилась с новыми поставщиками о закупке газа и нефти - Азаров

Рига. Украина практически договорилась с новыми поставщиками о закупке газа и нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня, выступая в Латвийском университете перед студентами и учениками украинской школы в Риге.

«Мы ведем переговоры и практически уже договорились о других поставщиках нефти и газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в случае, если в результате переговоров с Россией цены на энергоносители снизить не удастся, то Украина должна будет сократить их закупку в РФ.

«Если такие цены на российский газ и нефть сохранятся, мы будем вынуждены сокращать закупки этих стратегически важных для нас товаров у наших российских партнеров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ также отметил, что на сегодняшний день газ для Украины дороже, чем для Латвии.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: по купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа по территории Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.

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Азаров: в ЕС нет политической воли для трехстороннего газотранспортного консорциума

Рига. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии у Евросоюза политической воли для создания трехстороннего газотранспортного консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Латвийском университете перед студентами и учениками украинской школы в Риге.

«Если была бы политическая воля, равно как и в устранении экономического и финансового кризиса, так давным-давно и кризис был бы устранен, и консорциум был бы создан. А так, в основном, как вы правильно сказали, вялотекущее состояние», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что важность и необходимость модернизации украинской ГТС и создания газотранспортного консорциума подтвердила ситуация с некоторым сокращением поставок газа в Европу нынешней зимой.

«Нынешняя аномальная зима показала, что не все хорошо с точки зрения обеспечения поставок газа в Европу. Вот установились холода в Италии, и на 15% она стала получать меньше газа. А мы говорим: а что ж вы не вложили средства в модернизацию нашей газотранспортной системы? У нас возможности поставок газа на выходе 150 млрд. кубометров, а после модернизации – 200 миллиардов кубов», - сказал украинский премьер.

При этом он отметил, что со стороны России также должны быть обеспечены гарантированные поставки определенных объемов газа.

«Второй вопрос: а Россия готова поставлять 200 млрд. кубов газа в Европейский Союз? Есть ли у них эти 200 млрд. кубов? Мы-то готовы прокачивать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на пресс-конференции в Мюнхене Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос создания трехстороннего консорциума по управлению и модернизации украинской газотранспортной системы как никогда актуален.

«Вопрос консорциума как никогда актуален, и нам нужно его решать вместе с Россией и Европейским Союзом», - сказал Президент.

Напомним, Украина в переговорах с Россией настаивает на создании трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и управлению ГТС. Россия пока не поддерживает такой вариант, настаивая на двустороннем (Украина, РФ).

В ЕС поддерживают идею трехстороннего консорциума и ожидают согласия на это со стороны России.

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Минфин привлечет на внешнем рынке 37,5 млрд. грн. заимствований, на внутреннем - 61 млрд. грн.

Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд. грн., на внутреннем — 60,952 млрд. грн.

Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2012 год, обнародованной на сайте Минфина.

В текущем году в специальный фонд госбюджета запланировано привлечение 5,132 млрд. грн. от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, которые будут направлены на реализацию инвестиционных программ и проектов.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 95,483 млрд. грн., из которых 53,208 млрд. грн., или 55,7% - выплаты по внутреннему долгу и 42,275 млрд. грн., или 44,3% - выплаты по внешнему долгу.

В 2012 году объем платежей по погашению государственного сбора составляет 65 899,6 млн. грн., по обслуживанию — 29,583 млн. грн.

По внешним обязательствам наибольшие объемы предусмотрены на погашение займов «ВТБ Банка» — 16,2 млрд. грн., и МВФ — 6,891 млрд. грн. В обслуживании государственного внешнего долга в отчетном периоде наибольший удельный вес будут иметь расходы по займам МВФ в сумме 2,422 млрд. грн. и еврооблигациям 2011 года в сумме 1,599 млрд. грн.

По расчетам Минфина, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, на конец 2012 года составит 415,326 млрд. грн. и достигнет примерно 27,6% ВВП.

При этом доля государственного долга в иностранной валюте в общей сумме государственного долга составляет 52,9%.

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"Газпром" назвал среднегодовую цену на газ для Европы – 415 долларов

В 2012 году "Газпром" отправит в Европу 154 миллиарда кубометров газа по средней цене в 415 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает портал "Нефть России" со ссылкой на материалы компании, подготовленные ко Дню инвестора, который проходит 10 февраля.

Таким образом, экспортная выручка "Газпрома" в 2012 году может составить около 64 миллиардов долларов.

В 2011 году "Газпром" продал по своему основному экспортному направлению 150 миллиардов кубометров газа. Среднегодовая цена в прошлом году составила 384 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, выручка от экспорта составила 57,6 миллиарда долларов.

В материалах "Газпрома" также говорится, что в страны бывшего СССР будет в 2012 году поставлено 75 миллиардов кубометров топлива по средней цене в 320 долларов. Для сравнения, в прошлом году поставки оценивались в 71 миллиард кубометров.

Ранее многие клиенты "Газпрома" в Европе начали переговоры с компанией, стараясь добиться от них уступок по цене и условиям контракта, в частности, принципа "бери или плати", который предполагает существенные санкции за недоотбор газа. Впрочем, к февралю ситуация изменилась: из-за сильных морозов потребление в Европе резко выросло, а "Газпром" не смог выполнить все 100 процентов заказов на топливо, отмечает Лента.ру.

Европа - основное экспортное направление для "Газпрома". В компании считают, что в ближайшем будущем поставки в ЕС будут только увеличиваться, так как потребности Европы будут расти, а производство внутри континента - падать. В то же время в ЕС активно борются с экспансией "Газпрома", развивая проекты добычи сланцевого газа, а также импорта топлива из других стран с помощью технологии СПГ - сжиженного природного газа.

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Внедрение биогазовых технологий позволит Украине заместить 8 млрд. куб. м импортного газа

Поддержка правительством внедрения биогазовых технологий позволила бы Украине заместить в перспективе 8 млрд. куб. м импортного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили на пресс-конференции президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК и директор НТЦ «Биомасса» Георгий ГЕЛЕТУХА.

По их словам, активное использование биогаза в Украине может стать реальной альтернативой проблемному российскому газу и одним из эффективных источников обеспечения энергетической безопасности страны.

«Биогаз это и электроэнергия, и тепло, и биометан, который является прямым заменителем природного газа», - отметил А. ТОДИЙЧУК, добавив при этом, что 21 страна Евросоюза уже поддерживает развитие этого сегмента возобновляемой энергетики путем предоставления так называемого «зеленого» тарифа на электроэнергию, полученную из биогаза.

В свою очередь, Г. ГЕЛЕТУХА отметил, что, как сельскохозяйственная страна, Украина имеет значительные перспективы относительно развития биоэнергетики, в частности, потенциал можно оценить в 3000-4000 биогазовых установок. Директор НТЦ «Биомасса» также отметил, что производство и использование биогаза имеет значительный экологический аспект и может способствовать выполнению обязательств Украины в рамках Киотского протокола. Также Г. ГЕЛЕТУХА отметил, что одним из технологических плюсов биогазовых установок является возможность подхватывания пиковых нагрузок, что существенно упростит балансирование Объединенной энергосистемы страны.

Эксперты выразили надежду, что их услышат, и будет принято взвешенное и профессиональное решение относительно введения «зеленого» тарифа на биогаз в Украине, поскольку это станет стимулом для притока в Украину предположительно 30 млрд. грн. инвестиций.

От имени экспертной группы, в которую входят более 30 украинских и международных специалистов энергетической сферы, А.ТОДИЙЧУК и Г.ГЕЛЕТУХА обнародовали открытое письмо к Президенту Украины, премьер-министру Украины и главе Верховной Рады Украины. В документе содержатся предложения относительно внедрения «зеленого» тарифа на электроэнергию, генерируемую из биогаза. Кроме того, эксперты предложили разработать и обеспечить государственную поддержку Национального проекта «Энергия биогаза» и внести вопрос развития биоэнергетики и биогазовых технологий в «Энергетическую стратегию Украины до 2030 года».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 февраля отменила закон Украины «О внесении изменений в статью 17-1 закона Украины «Об электроэнергетике» относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, производимую из биогаза».

Как сообщал УНИАН, данный закон был принят 6 октября 2011 года, а 27 октября Президент Украины вернул его в парламент Украины со своим вето, предложив депутатам отменить его. Парламент Украины поддержал это предложение.

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Азаров: украинские сыры высокого качества и не содержат пальмового масла

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что украинские сыры высокого качества и не содержат пальмового масла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Латвийском университете перед студентами и учениками украинской школы в Риге.

«У нас сыры прекрасного качества. Конечно, никакого пальмового масла нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Зачем нам в сыры добавлять пальмовое масло? У нас своего хватает», - пошутил премьер-министр Украины.

При этом запрет на импорт украинских сыров некоторых производителей он назвал «уловкой российских компаний, которые лоббируют в правительстве РФ введение ограничительных мер на украинскую продукцию".

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что лоббирование интересов в принципе является распространенной практикой, однако в отношениях между Украиной и Россией подобных ситуаций возникать не должно. «На мой взгляд, так не должно быть, поскольку мы имеем различные межправительственные договоры, которые обеспечивают свободное поступление товаров на рынки наших стран», - сказал он.

В свою очередь, Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО надеется, что проблема с поставками украинских сыров в Россию будет решена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в своем выступлении перед студентами Киевского института международных отношений.

«Удивило, мягко говоря, заявление руководителя Роспотребнадзора относительно украинских сыров. От того что сыра будет меньше в российских магазинах - вряд ли выиграют российские потребители. Надеюсь, мы сумеем решить эту проблему», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза в РФ сыров трех украинских предприятий.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

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ГПУ проверяет «Нафтогаз» относительно расчетов за потребленный газ, заявляет Близнюк

Генеральная прокуратура Украины проверяет НАК «Нафтогаз Украины» относительно расчетов за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК сообщил в ходе селекторного совещания с регионами.

«Генеральная прокуратура разбирается с «Нафтогазом», почему не идут расчеты», - сказал министр.

Он также обратился к руководству регионов с требованием повысить уровень расчетов за потребленный газ, поскольку "возможны судебные иски".

Как сообщал УНИАН, по данным НАК «Нафтогаз Украины», предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный в 2012 году газ 1,857 млрд. грн.

На 6 февраля текущего года предприятия ТКЭ с начала года потребили природного газа на сумму 2,5 млрд. грн., уплатили – 597,4 млн. грн., в том числе льготами и субсидиями – 30,8 млн. грн.

Средний по Украине уровень расчета за газ составляет 24,3%.

Также, по данным НАК «Нафтогаз Украины» задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2011 году газ составляет 6,054 млрд. грн., а средний уровень расчетов за газ в 2011 году – 64,1%.

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Денежная масса в Украине сократилась на 1,5%, монетарная база – на 4,2%

В Украине денежная масса в январе сократилась на 1,5% - до 675 млрд. грн., монетарная база - на 4,2% - до 229,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце сократился на 0,5% - до 486,9 млрд. грн. В частности, депозиты юридических лиц сократились на 5,2% - до 172,2 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 2,4% - до 314,7 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений сократился на 0,8% - до 787,2 млрд. грн. При этом отдельные данные по кредитам юридическим и физическим лицам НБУ не предоставляет.

Объем наличности вне банков сократился на 4,2% – до 184,6 млрд. грн.

Объем корсчетов банков на конец месяца составил 19,4 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 14,9 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 7,7 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец месяца составил 4,3 млрд. грн.

В январе объем мобилизационных операций Нацбанка составил 62 млн. грн., операций по рефинансированию банков - 3 млрд. грн.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарная база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.

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Азаров предожил Латвии закупать украинскую электроэнергию

Рига. Украина предлагает Латвии закупать до 500 МВт электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение сделал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Латвии Валдисом ДОМБРОВСКИСОМ в Риге.

«Мы сегодня в переговорах предложили правительству Латвии возможность экспорта электроэнергии в эту страну», - сказал Н.АЗАРОВ в ходе своего выступления в Латвийском Университете.

Справка УНИАН. Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.

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