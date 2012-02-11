Азаров считает формулу «3 + 1» единственно возможной в сотрудничестве Украины с ТС

Формула «3 + 1» является единственно возможной формой сотрудничества Украины с Таможенным союзом, в который входят Российская Федерация, Беларусь и Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с главными редакторами СМИ стран СНГ, Балтии и Грузии.

«Нам говорят, что нет, что такой формат нам не подходит. Но я надеюсь, что рано или поздно именно такой формат будет принят. Потому что другого не может быть», - сказал Н.АЗАРОВ, говоря о перспективах сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

«Мы провели серьезные переговоры о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества, мы подписали в Петербурге соответствующий договор и мы являемся сторонниками участия Украины в договоре о зоне свободной торговли со странами Содружества. Аналогично мы провели соответствующие переговоры с Европейским Союзом, готовы к подписанию и парафированию соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Мы заинтересованы в участии нашем в этих договорах», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что Украина работает над созданием зоны свободной торговли также и с другими странами и выступает за то, чтобы между государствами, граничащими с Украиной, не было барьеров и ограничения в движении товаров.

В то же время, говоря о Таможенном союзе, Н.АЗАРОВ отметил, что Украина предложила поэтапное присоединение к действующим в рамках этого союза соглашениям. «Поскольку все основные переговоры и все основные соглашения заключались в период до 2010 года, когда прежнее руководство Украины вообще даже не рассматривало никакой возможности участия Украины в таких переговорах, все эти соглашения были заключены без нас. Мы сказали руководству Беларуси, Казахстана и России: давайте мы изучим эти соглашения, эти договора, давайте мы будем двигаться по формуле «3 + 1», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что страны, входящие в Таможенный союз, уже сформировали свою договорную базу, а Украина только думает над этим.

«Начнется поэтапный процесс, когда Украина, изучая все эти возможности, постепенно будет работать в этом направлении. Мне кажется, абсолютно нормальное предложение», - подчеркнул премьер.

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