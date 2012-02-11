Десятки селений изолированы от внешнего мира в Италии из-за сильных холодов

Десятки селений и больше тысячи человек изолированы от внешнего мира в центре и на юге Италии из-за сильных холодов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Из-за снегопада перекрыты местные дороги, не ходили поезда, были закрыты аэропорты.

В столице Италии действует распоряжение мэра города, который запрещает движение транспорта без специальных цепей на колесах.

В то же время в Риме работает метрополитен и большинство автобусных и трамвайных линий.