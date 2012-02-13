Курс НБУ на 13.02.12
09:00, 13 февраля 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 13.02.12100 USD – 798.9900 (10 февраля – 798.9900)100 EUR – 1053.7879 (10 февраля – 1061.6979)10 RUR – 2.6729 (10 февраля – 2.6921) Учетные курсы банковских металлов на 13.02.12 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-137066.73 (10 февраля-138464.97)961 XAG 10 Серебро-2680.61 (10 февраля-2700.59)962XPT10Платина-131673.55(10 февраля-133031.84)964XPD10Палладий-56089.10 (10 февраля-57047.89)
Официальный курс НБУ на 13.02.12
100 USD – 798.9900 (10 февраля – 798.9900)
100 EUR – 1053.7879 (10 февраля – 1061.6979)
10 RUR – 2.6729 (10 февраля – 2.6921)
Учетные курсы банковских металлов на 13.02.12 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-137066.73 (10 февраля-138464.97)
961 XAG 10 Серебро-2680.61 (10 февраля-2700.59)
962XPT10Платина-131673.55(10 февраля-133031.84)
964XPD10Палладий-56089.10 (10 февраля-57047.89)
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