ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кабмин опроверг слухи о возврате техосмотра» пишет: слухи о возвращении обязательного техосмотра для частных владельцев транспортных средств - "классический пример информационного вируса". Такое заявление сделала пресс–служба Кабмина…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-oproverg-sluhi-o-vozvrate-tehosmotra-173402/

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Также «Дело» в публикации «На банк «Хрещатик» нашли покупателя» пишет: на этой неделе может быть подписан договор о продаже пакета акций банка "Хрещатик". В самом финучреждении подтвердили, что на акции банка есть покупатель, но комментировать другие подробности переговоров отказались…

http://delo.ua/finance/na-bank-hreschatik-nashli-pokupatelja-173357/

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«Дело» в публикации «Страховщики не сумели заработать на Евро-2012» пишет: на страховании строительно-монтажных рисков объектов Евро-2012 украинские компании заработали лишь сотую часть того, что прогнозировалось ранее. За все время подготовки застрахованы лишь два объекта Евро-2012, которые возводились за бюджетные средства…

http://delo.ua/finance/strahovschiki-ne-sumeli-zarabotat-na-evro-2012-173364/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цена витает в воздухе», в котором пишет: украинская ГТС уже дважды оценивалась: в 2007 году - в $24,8 млрд, а в 2009 году - в $9,9 млрд. В Кабинете министров планируют провести еще одну оценку ГТС, но на этот раз с помощью одного из крупнейших мировых аудиторов. По мнению экспертов, справедливая стоимость, скорее всего, окажется ближе к верхнему пределу, хотя за последние пять лет актив потерял в цене…

http://www.kommersant.ua/doc/1872337

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет готовят к посланию», в котором пишет: значение ежегодного послания президента к парламенту, как и влияние главы государства на бюджетную политику, будут усилены. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект Виктора Януковича, который обязывает органы исполнительной власти при формировании государственного и местных бюджетов ориентироваться на предложения президента. Депутаты уже заявили, что законопроект лишает их возможности влиять на бюджетный процесс. Изменениями довольны пока только представители местных органов власти — у них появится шанс требовать увеличения финансирования тех направлений, которые укажет президент…http://www.kommersant.ua/doc/1872323

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Издание «Экономические известия» в публикации «Население пустят на рынок» пишет: Национальный банк внес изменения в положение о работе своего депозитария по учету государственных облигаций, создав условия для неттинга ОВГЗ, что позволит физлицам продавать и покупать эти бумаги на вторичном рынке…

http://finance.eizvestia.com/full/naselenie-pustyat-na-rynok

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Торговлю признали неисправимой», в котором пишут: законопроект о рынке торговли - плод десятилетних усилий украинских законодателей - могут отправить в стол и начать работу сначала. Согласно выводам Совета предпринимателей, документ не обойдется точечными улучшениями и коррекцией отдельных статей, он должен быть полностью переработан…

http://state.eizvestia.com/full/torgovlyu-priznali-neispravimoj

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Газета «Сегодня» в публикации «Новый терминал «Борисполя» откроют в марте: сейчас там имитируют пассажиров» пишет: самый большой зал в Украине будет оборудован телескопическими трапами, лифтами и горизонтальным эскалатором…

http://www.segodnya.ua/news/14338018.html

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Также «Сегодня» в публикации «После сыра Россия может запретить украинский шоколад – эксперт» пишет: Украина в ближайшее время не сможет переориентировать экспорт сыра на рынки других стран, считает эксперт…

http://www.segodnya.ua/news/14338068.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс: Рада подыграет малому бизнесу, не забыв о преференциях для "друзей"?» пишет: в ВР зарегистрирован очередной законопроект, содержащий еще одну порцию налоговых новшеств. Документ ярко иллюстрирует, что практика внесения «необходимых для своих» норм под прикрытием усовершенствования налогового законодательства набирает обороты...

http://economics.unian.net/rus/detail/119644

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский сыр снова в российской мышеловке» пишет: " сырная война", возможно, станет поводом для украинских сыроваров пересмотреть свою экспортную политику. И если качество продукции пока не позволяет выйти на рынок ЕС, то стоит заняться его повышением, чтобы потом снова не кусать локти после очередного эмбарго...

http://economics.unian.net/rus/detail/119525

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин распланировал социальную политику до 2020 г.» пишет: в России уровень социальных гарантий «гораздо» выше, чем в странах «с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на душу населения», пишет Владимир Путин в своей очередной программной статье…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1501504/k_2018_g_putin_obeschaet_vracham_i_professure

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Также «Ведомости» в публикации «Россия может остаться без половины вина» пишут: сильный ветер и морозы, установившиеся на юге России, могут нанести страшный урон виноделию…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1501382/morozhenoe_vino

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Издание «Известия» в публикации «Обязательная установка ГЛОНАСС на транспорте отложена на год» пишет: согласно свежему приказу Минтранса, для повсеместного внедрения навигационного оборудования устанавливается новый дедлайн - 1 января 2013 года. А такси получили отсрочку еще на год…

http://izvestia.ru/news/515122

(УНИАН)