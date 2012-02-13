Завтра в Нижнем Новгороде состоится встреча глав МИД Украины и России

Москва. 14 февраля, в день 20-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной, в Нижнем Новгороде состоится встреча глав МИД Украины и России Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА.

Как сообщает официальный сайт МИД РФ, в Нижнем Новгороде пройдет шестое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии с участием министров иностранных дел двух стран.

В качестве сопредседателей подкомитета министры проведут переговоры по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и «горячим» международным темам. Особое внимание будет уделено взаимодействию в борьбе с новыми вызовами и угрозами в различных форматах, урегулированию региональных конфликтов, сотрудничеству между консульскими службами МИД России и Украины, а также пограничной проблематике, в том числе ходу переговоров о разграничении в Азовском и Черном морях, в Керченском проливе.

В рамках заседания состоится рабочая встреча статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Григория КАРАСИНА и первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана ДЕМЧЕНКО, возглавляющих российскую и украинскую части Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины.

Планируется принятие Совместного заявления министров по случаю 20-летия со дня установления дипломатических отношений, а также Плана взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран на 2012 год.

Кроме того, состоятся открытие Генерального консульства Украины в Нижнем Новгороде, церемония возложения цветов к пам’ятнику Минину и Пожарскому и мемориальной доске Шевченко, презентация фотовыставки, посвященной 20-летию установления дипотношений между Россией и Украиной.

После этого К.ГРИЩЕНКО встретится с преподавателями и студентами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова.

«Мы настроены на проведение предстоящей встречи в традиционно доброжелательной атмосфере, на конструктивный диалог и совместный поиск взвешенных взаимоприемлемых решений по актуальным вопросам, представляющим обоюдный интерес», - заявили в МИД России.

Как сообщал УНИАН, планируются, что К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВ прибудут в Нижний Новгород 13 февраля вечером и проведут рабочий обед.

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