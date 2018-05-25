Азаров в Риге: официальный визит не без нервов и сюрпризов

Премьер-министр Украины Николай Азаров под конец прошлой недели совершил первый официальный визит в Латвию. До последнего момента, по информации источников в дипломатических кругах, были сомнения в том, что он вообще состоится, учитывая охлаждение отношений Украины и Европейского Союза. Но поездка не сорвалась, напротив программа визита Николая Яновича полностью соответствовала статусу официального, и даже предполагала встречу с Президентом Латвии Андрисом Берзиньшем в формате «рабочего ужина» в его резиденции «Рижский замок». Такой «способ» общения, по утверждению представителей украинской делегации, глава Латвии использует крайне редко.

Ужин прошел вечером в пятницу 9 февраля - сразу после прибытия Азарова в Ригу. По информации пресс-службы украинского правительства, премьер-министр передал Берзиньшу «искренние поздравления от Президента Украины Виктора Януковича». Также были обсуждены «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и потенциал его расширения».

Утром, после совместного возложения цветов к Монументу Свободы, премьеры двух стран отправились на рабочие переговоры в узком и расширенном составе. Затем главы правительств вышли к журналистам, чтобы ответить, как сообщили их пресс-секретари, на 2-3 вопроса, поскольку времени на общение с прессой было отведено лишь 10 минут.

Азаров отказался комментировать ситуацию с Тимошенко

Первый вопрос представителей украинских СМИ касался перспектив подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Судя по ответу украинского премьера, никаких позитивных сдвигов в этом плане нет. Скорее наоборот. Если в правительстве Украины в декабре отмечали, что парафирование документа можно ожидать «через несколько недель» и даже в марте, то Николай Янович заявил, что сейчас счет идет на месяцы.

«С точки зрения технической стороны – парафирование, оно может быть осуществлено в ближайшие несколько месяцев. Надо понимать, что это достаточно трудоемкий процесс технической сверки текстов», - сказал он.

При этом Азаров не преминул возможностью напомнить, что соглашение о свободной торговле, входящее в договор об ассоциации, в равной мере нужно как Украине, так и ЕС.

«Я не стал бы даже ставить вопрос, для кого он более выгоден – для Украины или для стран Европейского Союза», - отметил Азаров.

Он также дал понять, что Украина намерена предпринять определенные меры, чтобы облегчить ратификацию соглашения в европарламенте и парламентах стран - членов ЕС. «Как будет проходить ратификация – давайте не будем заглядывать вперед. У нас еще достаточно времени, чтобы обеспечить соответственное прохождение этого непростого документа. Я глубоко убежден, что интересы нашего сотрудничества, это - интересы стратегические, и они должны преобладать над различными конъюнктурными ситуациями».

То, что Николай Янович, говоря о «конъюнктурных ситуация», имел ввиду ни что иное, как ситуацию с Юлией Тимошенко, догадались не только украинские, но и латвийские журналисты. Стоит отметить, что до этого момента представители местных СМИ вообще не собирались задавать вопросы премьерам. Модератор процесса - пресс-секретарь латвийского премьера - предупредил украинцев, что второй вопрос снова от них. Но буквально через несколько секунд о вопросе заявил латвийский журналист. Ситуация была переиграна и, соблюдая очередность, право задать вопрос было предоставлено ему. Вопрос был адресован Валдису Домбровскису и касался опять таки Тимошенко.

Латвийский премьер подтвердил, что обсуждал эту тему в ходе разговора с украинским коллегой. «Действительно, во время нашего разговора «тет-а-тет» с господином премьером мы касались этого вопроса. Мы сказали, что этот вопрос важен не только для Латвии, но и для Европейского Союза в целом. И возможно даже этот вопрос каким-то образом будет привязан к рассмотрению принципа «more for more»*, - сказал он.

В продолжение темы другой латвийский журналист обратился к Азарову с просьбой также прокомментировать ситуацию с Тимошенко. По реакции нашего премьера было видно, что он, мягко говоря, не обрадован такому повороту и не настроен говорить на эту тему. В результате, в достаточно тесном зале, где находились в общей сложности около 50-ти представителей СМИ, возникло некоторое оживление. Дабы сгладить ситуацию, модератор напомнил, что вопрос был адресован латвийскому, а не украинскому премьеру. В ответ просьба прозвучала более настойчиво. «Будьте любезны, господин Азаров, прокомментируйте ситуацию с госпожой Тимошенко», - обратился к украинскому премьеру все тот же журналист. Настойчивость не принесла желаемого результата - Азаров промолчал.

Модератор объявил о следующем вопросе. Он касался переговоров с Россией о снижении цены на газ, что актуально и для Украины, и для Латвии. Зал снова оживился. «Сколько же сейчас стоит газ», - наперебой начали спрашивать как латвийские, так и украинские журналисты. Домбровскис признался, что стоимость остается достаточно высокой и все, чего удалось достичь, это сохранить ранее полученную скидку в 15%. Это он назвал «относительным успехом». Однако на вопрос о цене газа так и не ответил.

В неформальном общении местные журналисты рассказали украинским коллегам, что цена газа для Латвии является коммерческой тайной и официально не называется. Сегодняшняя «двусторонняя» попытка прессы разузнать ее у премьеров успехом не увенчалась.

Азаров не знал, перед кем выступает...

После пресс-конференции Николай Азаров отправился в Латвийский университет, где планировал пообщаться со студентами и преподавателями.

Премьер рассказал о проведенных реформах и достигнутых экономических результатах в Украине. Выяснилось, что наши преподаватели платят меньшие налоги, чем их латвийские коллеги. Затронул Азаров и так называемый «сырный» вопрос, передав таким образом «привет» России. «У нас сыры прекрасного качества. Конечно, никакого пальмового масла нет», - сказал он. Вдобавок пошутил - «зачем нам в сыры добавлять пальмовое масло? У нас своего хватает». Честно говоря, после такой шутки первое, что пришло в голову – вопрос: куда же тогда идет импортируемое в Украину пальмовое масло? В мороженое, другие молочные продукты, и кондитерку?..

Перейдя к газовой теме Азаров передал еще один «привет». На этот раз не только РФ, но и ЕС. Он заявил, что Украина практически договорилась с новыми поставщиками о закупке газа и нефти. «Мы ведем переговоры и практически уже договорились о других поставщиках нефти и газа», - сказал он. Что же касается создания трехстороннего газового консорциума, то, по мнению украинского премьера, в Евросоюзе нет достаточной политической воли для этого.

«Если бы была политическая воля, равно как и в устранении экономического и финансового кризиса, так давным-давно и кризис был бы устранен, и консорциум был бы создан. А так, в основном, как вы правильно сказали, вялотекущее состояние», - сказал Азаров.

При этом и сам Николай Янович, и сопровождавшие его в поездке официальные лица и журналисты думали, что общение происходит именно со студентами университета. Правда, некоторые из них выглядели несколько молодо, даже для первокурсников.

Всех ждал сюрприз…

На самом деле, уже под конец общения премьера с молодежью выяснилось, что в зале собрались... ученики рижской украинской средней школы. Ближе к концу дискуссии слово взяла ее директор и радостно, с чувством гордости за воспитанников, попросила их встать. Поднялся почти весь зал – больше сотни человек. Отсутствие студентов директор объяснила тем, что ее ученики имели возможность прийти в университет задолго до встречи и заняли практически все места. Так что для студентов их не осталось.

Ситуация выглядела забавно… Остается только догадываться, какой язык общения Азарову пришлось бы выбирать и на каком говорить, если бы ему анонсировали встречу с учениками украинской школы в Риге?!

Политика - политикой, но экономические отношения надо расширять…

Следующим пунктом программы значился «круглый стол» с латвийскими бизнесменами, проявляющими интерес к сотрудничеству с нашей страной и уже работающими с украинскими партнерами. Он проходил в гостинице Radisson Blu Daugava, где и проживала украинская делегация.

Латыши делали акцент на совершенствовании и расширении транзитных возможностей обеих стран, в частности, развитии проекта контейнерного поезда «Зубр» с тем, чтобы обеспечить поставку грузов из Турции в скандинавские страны. Обсуждались возможности сотрудничества в области вагоностроения. После резкого сокращения двустороннего товарооборота в 2009 году на более чем 40%, темпы торговли на сегодняшний день практически наверстаны и превышают 50 млн. долларов. Премьеры обеих стран отметили, что потенциал для наращивания показателей в этой области есть. Азаров подчеркнул, что в отношениях с Латвией нет никаких проблемных или спорных вопросов. Домбровскис, в свою очередь, сказал, что Латвия может стать основным партером Украины в регионе.

Прощаясь со своим коллегой в холе гостиницы, Азаров подчеркнул, что ему нужно еще провести встречу со спикером сейма и посетить Музей оккупации Латвии. Эти мероприятия проходили без участия прессы.

Следует отметить, что все мероприятия с участием украинского премьера или глав правительств обеих стран проходили с минимальными ограничениями свободы передвижения рижан и гостей города на улицах, и практически без ограничений в помещениях университета и гостиницы.

Юрий Дощатов (УНИАН)