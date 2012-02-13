Еврокомиссия отмечает ограниченный прогресс Украины относительно защиты документов

Брюссель. Еврокомиссия отмечает ограниченный прогресс Украины в принятии законодательства по защите документов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится во втором докладе относительно прогресса в имплементации Украиной Плана действий по либерализации визового режима.

“Формирование законодательного поля относительно выдачи международных биометрических паспортов, которые считываются соответствующим оборудованием, в полном соответствии с высшими стандартами Международной организации гражданской авиации по безопасному управлению идентификацией, не было завершено”, - отмечается в докладе.

Еврокомиссия в своем документе отметила принятие Украиной Плана действий по замене старых паспортов на новые и в то же время обратила внимание на то, что Президент не подписал закон о документах, идентифицирующих личность.

Комиссия также отметила, что для дальнейшей оценки прогресса Украины она должна получить информацию о принятии нового закона о документах, идентифицирующих личность, о программе об изъятии паспортов, не отвечающих стандартам Международной организации гражданской авиации, об антикоррупционных мерах в отношении чиновников, которые занимаются выдачей паспортов.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС.

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