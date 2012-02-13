Анонс на 14 февраля

* Пресс-конференция на тему: "Угроза паводков и подтоплений в Украине: чего ожидать и как их предотвратить?". Участники: Василий Квашук, директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины; Алексей Чунарев, зампредседателя Госводагентства Украины; Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги; Дмитрий Савчук, зав.лаборатории вредного действия вод Института водных проблем и мелиорации НААНУ.

* Круглый стол на тему: «К чему приведёт торговая война Украины с Россией?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: В чем истинная причина отказа России от ряда украинской продукции? Какой должна быть ответная реакция Украины? Сможет ли Россия заменить Украине МВФ? Чем закончится торговая война? Возможен ли компромисс? Участники: Анатолий Кинах, президент УСПП; Вадим Новинский, президент группы компаний «Смарт-холдинг»; Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины; Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине; Николай Катеринчук, народный депутат Украины, председатель Европейской партии Украины; Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

* Пресс-конференция на тему: "Прогноз весеннего паводка 2012 года на реках Украины и подготовка к его пропуску". Организатор - Госагентство водных ресурсов Украины. Участники: Алексей Чунарев, зампредседателя Госагентства водных ресурсов Украины; Николай Кульбида, начальник Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: «Рейдерство в Украине: самые распространенные схемы захвата и риски для бизнеса». Участники: директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько и юрист Александр Серегин.

* Состоится пресс-брифинг представителя Минуглепрома.

*Круглый стол на тему: «Капитал и искусство». Будет обсуждаться позитивный и негативный опыт работы со спонсорами и меценатами, этические составляющие меценатства как инструмента промоции и его эффективность. Будет презентован проект реконструкции «Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара».

* Состоится презентация публикации по результатам Первого форума Украина-Россия-НАТО «Сотрудничество с НАТО: преимущества для России и Украины». Организатор - Институт мировой политики. Также состоится видеоконференция с Москвой, в которой примут участие российские эксперты по вопросам безопасности. Форум организован Институтом мировой политики в партнерстве с Московским Центром Карнеги при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине и Информационного бюро НАТО в России. Ведущие европейские, украинские и российские эксперты обсудили новое виденье отношений между Киевом, Кремлем и Северно-Атлантическим Альянсом.

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