ТОП-10 (13 февраля)

Победителем конкурса по продаже "Винницаоблэнерго" признано ЛЭО

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, реализационная цена госпакета 50% "Винницаоблэнерго" составила 176 млн. 200 тыс. грн.

В ходе состоявшихся сегодня, 13 февраля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Винницаоблэнерго" - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine - было проведено 5-и шаговое повышение цены с размером одного шага в 1 млн. 680 тыс. грн., в результате чего "Луганское энергетическое объединение" предложило за 50% "Винницаоблэнерго" наивысшую цену в 176 млн. 200 грн., что на 8 млн. 550 тыс. грн. больше его начальной цены (167 млн. 650 тыс. грн. – УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми ЛЭО предложила за 50% "Винницаоблэнерго" 167 млн. 750 тыс. грн., VS Energy International Ukraine предложил за приватизируемый пакет 167 млн. 800 тыс. грн.

Напомним, начальная стоимость государственного пакета акций "Винницаоблэнерго" составляла 167 млн. 650 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, к участию в конкурсе по продаже 50% "Винницаоблэнерго" ФГИУ первоначально были допущены три компании - ПАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое объединение", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Однако позднее Фонд госимущества пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО «Винницаоблэнерго» одного из ранее допущенных участников – ПАО «Львовоблэнерго».

Представители "Львовоблэнерго" уже заявили, что компания намерена обратиться в суд с требованием признать результаты сегодняшнего конкурса недействительными.

Третьего февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% акций "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должны были определить покупателя этого пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума, конкурс был перенесен на 13 февраля т.г.

Справка УНИАН. ПАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физических лиц.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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«Энергетическая Украина ТВ» признана победителем конкурса по продаже "Закарпатьеоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал ООО «Энергетическая Украина ТВ» победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, реализационная цена госпакета 50% "Закарпатьеоблэнерго" составила 140 млн. 700 тыс. грн.

В ходе состоявшихся сегодня, 13 февраля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Закарпатьеоблэнерго" - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» - было проведено 4-х шаговое повышение цены с размером одного шага в 1 млн. 400 тыс. грн., в результате чего «Энергетическая Украина ТВ» предложило за 50% "Закарпатьеоблэнерго" наивысшую цену в 140 млн. 700 тыс. грн., что на 5 млн. 700 тыс. грн. больше его начальной цены (135 млн. грн. – УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми ЛЭО предложила за 50% "Закарпатьеоблэнерго" 135 млн. грн., «Энергетическая Украина ТВ» предложил за приватизируемый пакет 135 млн. 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций - 135 млн. грн. Конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" должен был состоятся 20 января 2012 года. ФГИУ допустил обе подавшие заявки компании - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» к участию в конкурсе.

Однако намеченное на 20 января заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго", в ходе которого должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума и конкурс был перенесен на 13 февраля.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).

В декабре 2011 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО «Житомироблэнерго» на приобретение более 50% в уставном капитале «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев). ПАО «Житомироблэнерго» входит в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

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Европейский союз продолжает оказывать помощь Украине – Тейшейра

Глава представительства Евросоюза в Киеве Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что якобы Европейский союз приостановил оказание помощи Украине.

"Это не так. Европейский союз продолжает оказывать свою помощь", – сказал он в интервью одному из украинских телеканалов.

Ж.ТЕЙШЕЙРА уточнил, что приостановлено выполнение лишь некоторых программ "в ожидании решений украинской власти относительно выполнения требований, которые предусмотрены внедрением этих программ".

Он отметил, что за последние полтора года появились проблемы с самим освоением помощи, со способностью использовать те средства, которые предоставляет Европейский Союз. "Сейчас меньше понятно, как происходит координация всей деятельности, связанной с использованием помощи ЕС, с увеличением количества административных препятствий и другими сложностями", – сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

"Хочу также добавить, что на протяжении последних нескольких месяцев прикладываются дополнительные усилия, в частности, со стороны комиссара ФЮЛЕ комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ – УНИАН) и первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА. Они вместе пытаются преодолеть те препятствия, которые возникли в этой сфере", – добавил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Ранее "Коммерсант Украина" написала, что источник в Еврокомиссии якобы заявил газете, что приостановлена реализация всех секторальных программ бюджетной поддержки, в рамках которых Киеву выделялось безвозмездное финансирование.

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Украина может остаться без денег МВФ из-за несоблюдения демпринципов – Гордон

Международный валютный фонд может не дать Украине кредит, если она не будет придерживаться демократических принципов.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Филипп ГОРДОН в интервью телеканалу ТВі, показанному в воскресенье.

«Заметьте, Международный валютный фонд обычно фокусируется на конкретных экономических показателях. Но я должен сказать, что когда страна нарушает демократические принципы, международным организациям, даже сугубо финансовым, становится сложно такое государство поддерживать. Особенно в условиях, когда много других стран пытаются получить кредиты МВФ", - цитирует Ф.ГОРДОНА Украинская правда.

«Следовательно, даже если демократия не является формальным критерием для МВФ, я думаю, справедливо будет сказать, что международное содружество будет менее склонным поддерживать страну, которая не придерживается демократических принципов», - прибавил он.

«Когда мы говорим, что Украине нужно провести некоторые изменения, прежде чем наши отношения начнут развиваться, то это объективная необходимость. И, в конечном итоге, если отношения Украине с миром и Европейским Союзом не будут развиваться, это будет для нас очень досадно. Но больше всего от этого потеряет сама Украина», - подчеркнул заместитель госсекретаря США.

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Украина прошла самый холодный период зимы. Высокого весеннего половодья не будет?

Украина прошла самый холодный период этой зимы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай КУЛЬБИДА.

Он напомнил, что 10-12 февраля на территории Украины наблюдалось усиление морозов до минимальной отметки минус 25-30 градусов по Цельсию, а в некоторых областях – температура воздуха была даже ниже 30 градусов.

Однако в ближайшие два дня, по прогнозу Гидрометцентра, по территории Украины пройдет небольшой циклон, благодаря которому местами потеплеет и будет идти снег.

Н.КУЛЬБИДА отметил, что с 14 февраля в Украине будет наблюдаться ослабление морозов и повышение температуры. В частности, по его словам, минимальная температура на территории Украины в эти дни будет составлять минус 14-19 градусов по Цельсию ночью и минус 6-11 градусов - днем. 15-17 февраля средняя температура - как днем, так и ночью - повысится еще на три градуса по Цельсию, и будет в последующие дни наблюдаться дальнейшее незначительное потепление.

Директор Гидрометцентра добавил, что такие температурные режимы продлятся до конца февраля.

«Будем считать, что самые холодные периоды этой зимы Украина уже пережила», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

Отвечая на вопрос журналистов, какой будет погода в марте, директор Гидрометцентра сказал, что сейчас трудно точно спрогнозировать температуру воздуха на следующий месяц, однако отметил, что в целом она не будет отклоняться от средних показателей, то есть быстрого потепления ожидать не следует.

Он добавил, что, таким образом, весна в Украину придет в этом году в нормальные сроки, то есть в середине марта.

Также, по его словам, на сегодняшний день нет оснований ожидать высокого весеннего половодья, сегодня в Украине снегозапасы составляют от 10 до 16 мм, что меньше нормы.

Вместе с тем, в реках, в частности, в Днепре, Десне и Припяти, уровень накопления снега и льда несколько превышает норму.

Однако, как отметил Н.КУЛЬБИДА, уровень весеннего половодья обусловливается целым комплексом факторов, и «на сегодняшний день нет оснований ожидать высокого весеннего половодья».

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Образцы украинского сыра отправлены в иностранные лаборатории

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила образцы украинского сыра в иностранные лаборатории для экспертизы на соответствие стандартам качества.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Мы параллельно проводим исследования в лабораториях других стран. На прошлой неделе были отправлены 4 образца», - сообщил И.БИСЮК, отметив, что образцы отобраны из продукции, произведенной до начала года предприятиями, которые обвинили в фальсификате и ограничили экспорт в РФ.

По его словам, результаты исследования можно ожидать в середине марта.

Отвечая на вопрос, будут ли по результатам исследования приниматься какие-либо действия или санкции, И.БИСЮК сказал, что «эти результаты, скорее всего, для подтверждения того, что мы правильно проводим исследования в нашем институте и наших лабораториях».

При этом он отметил, что ветфитослужба продолжает проводить исследования сыров в собственных лабораториях, и «на пятницу на вечер во всех пробах, которые мы проводили по исследованию сыров, мы растительных жиров не нашли нигде».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

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Госветфитослужба просит россиян проинспектировать украинских производителей сыра

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору письмо с просьбой провести инспекцию украинских производителей сыра на предмет экспорта в РФ.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Об инспекции мы будем еще с ними договариваться. Мы официальное письмо направили с предложением в ближайшее время прислать рабочую группу для инспекции», - сообщил И.БИСЮК, отметив, что конкретная дата проведения проверок будет обсуждаться после того, как Россия сообщит о готовности провести инспекцию.

По его словам, выводы о качестве украинских сыров можно будет сделать после того, как украинские и российские специалисты отберут пробы и проведут исследования продукции. «Мы на заводе в присутствии всех отберем пробы сыра со всех партий, они для себя, мы для себя. Параллельно проведем исследования, возможно совместными рабочими группами, и после этого будут какие-то выводы, будет общее рабочее совещание, на котором будут подведены итоги и принято какое-то решения», - сказал И.БИСЮК.

Кроме того, он сообщил, что стороны намерены сверить методики проведения исследований. «Мы с Роспотребнадзором договорились о том, чтобы сверить наши методики, сверить ДСТУ, по которым проводятся исследования, совпадают ли они, правильно ли мы или они делают», - сказал глава Госветфитослужбы.

Кроме того, он призвал не обострять ситуацию, сложившуюся вокруг запрета ряду украинских производителей экспортировать продукцию в РФ. «Мы просим, чтобы в этот процесс никто не вмешивался. Пусть работают специалисты, между собой делятся информацией — это скорее приведет к разблокированию ситуации, чем нагнетание вокруг этого страстей», - отметил И.БИСЮК.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО. Они обсудили вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России и договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

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В наших сырах растительных жиров нет – председатель Госветслужбы

«Те результаты исследований, которые мы имеем сейчас, дают основания нам смело говорить, что в наших сырах растительных жиров нет». Такое мнение Институту Горшенина высказал председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК накануне круглого стола «К чему приведет торговая война Украины и России?».

По его словам, «это не только мы говорим, это говорят и независимые эксперты, и независимые лаборатории, «Укрметртестстандарт», лаборатории ветеринарной медицины и т. п. Но мы должны сверить наше законодательство относительно методик проведения исследований».

И.БИСЮК напомнил, что Госветслужба сегодня обратилась «в некоторые другие страны с просьбой взять «слепые» образцы для того, чтобы они дали нам свои результаты, и хотим сравнить, будут ли наши результаты совпадать с их».

По мнению председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, «то, что произошло, – я считаю, что это обычный рабочий момент. Приостановлены поставки с трех предприятий, но на сегодняшний день на рынок России продукцию поставляют 18 молочных предприятий».

«Я думаю, что все будет хорошо – у нас есть договоренность, министр Николай ПРИСЯЖНЮК встречался с Геннадием ОНИЩЕНКО, договорились о том, что мы сейчас работаем на уровне экспертов, на уровне условий и ГСТУ, потом мы приглашаем их посетить с инспекцией все перерабатывающие предприятия, которые закрыты, а если захотят и другие посмотреть - мы не будем возражать. И они сказали, что на основании этого будут принимать соответствующие решения», - сообщил чиновник.

При этом И.БИСЮК считает, что сейчас украинское законодательство слишком либерально для производителей продукции.

По его словам, «законодательство предусматривает, что за качество продукции отвечает производитель, переработчик, а такая структура как Госпотребинспекция должна контролировать. Она и контролирует – на полке, а не в процессе производства. Санитарно-эпидемиологическая служба, которая также согласно законодательству, как и Госпотребинспекция, принимает участие в процессах контроля качества, может проводить исследования на качественные показатели на предприятии не чаще, чем один раз в год. Единственным документом, который сегодня удостоверяет качество продукции, является декларация производителя, которую отменили летом 2011 году законом в Верховной Раде, или сертификат качества, который выдает производитель – это как сопроводительный документ к готовой продукции. Там написано, что этот продукт собой представляет, согласно какой документации или техническим условиям, или другим регламентам он изготовлен, и там, конечно, есть маркировка, которая входит в его состав. Так вот, если есть такой фальсификат, это считается нарушением действующего законодательства, но, должен сказать, что за нарушение этого законодательства у нас не очень суровые наказания, которые бы побуждали переработчика четко контролировать эти процессы».

Как отметил И.БИСЮК, «сейчас в законопроектах о безопасности и качестве пищевых продуктов, которые готовили уже мы – Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба, и внесение изменений в Уголовно-процессуальный, в административный кодекс – там уже производитель готовой продукции или переработчик будет нести серьезные наказания за нарушение и качества, и безопасности пищевого продукта, в зависимости от разных степеней или следствий халатности. А пока это почти ничем не карается, вот такое у нас либеральное законодательство».

В то же время, считает И.БИСЮК, дело рано переводить в политическую плоскость. «Если вы хотите потерять доброе дело, то отдайте этот вопрос на политические дебаты, политики его быстро погубят и похоронят нашу международную торговлю. Это 100%. Потому что тогда амбиции вступают в силу, и когда начинает переводиться этот вопрос из профессиональной плоскости в политическую, а противоположная сторона тоже смотрит телевидение и анализирует ситуацию, это начинает вызывать некоторое сопротивление. Поэтому должны говорить между собой профессионалы. И когда мы придем к заключению, что «кони не виноваты», что у нас все в порядке и мы уже на 100% говорим, что это так, тогда, по-видимому, нужно подключать к этому делу политиков», - заявил эксперт.

В свою очередь, президент корпорации УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД считает, что торговой войны между Украиной и Россией на сегодняшний день нет. В частности, комментируя ситуацию с отказом Российской железной дороги от использования украинских вагонов после ряда аварий на железнодорожных путях РФ, эксперт отметил: «Можно говорить о домыслах, а можно – о формальных вещах. Не знаю, что там происходит с сыром, но думаю, что и там, и там есть процедура сертификации и свои стандарты. Что касается вагонов, я подобного запрета не знаю. Потому что, исходя из тех источников и из той информации, которой я владею, существует информация о разломах боковой рамы, что привело к отзыву сертификата на производство этой продукции. Поскольку продукция не сертифицирована, конечно, она не может поставляться на территорию РФ».

По мнению А.ГИРШФЕЛЬДА, «каждый раз нужно внимательно анализировать причины того или другого запрета, в каком поле они находятся – законодательном или поле домыслов журналистов».

«Я вижу довольно четкие вещи: сошли (с рельс) вагоны с разломом боковой рамы, и ко всем производителям применены меры проверки. Если окажется, что у российских производителей не отзывали сертификаты, а у украинских – отзывали, тогда это признаки торговой войны. Пока такой информации у меня нет», - заявил А.ГИРШФЕЛЬД.

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Руководство "Черновцыоблэнерго": смена собственника не скажется на ценах для потребителей

Смена владельца ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" не повлияет на рядового потребителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время сегодняшней пресс-конференции генеральный директор ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" Ярослав КОМАНЯК. "Вопрос приватизации никак не касается потребителя - акции постоянно находятся в движении, поэтому кто именно их купил, не является решающим», - отметил Я. КОМАНЯК.

По его словам, тарифы на электроэнергию устанавливает по всей Украине Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, "и решение абсолютно не зависит от того, это частное, государственное или полугосударственного предприятие".

"Тарифы на электроэнергию одинаковы в Ивано-Франковске, Черновцах, Донецке, Харькове, других городах, независимо от владельца. Единственное, что меняется для потребителей со сменой собственника ОАО ЭК "Черновцыоблэнерго", - жестче меры для неплательщиков. Однако в случае своевременных расчетов за потребленную электроэнергию, потребитель не будет ощущать никаких неудобств", - сказал Я. КОМАНЯК.

По его словам, владельцем 45% акций ОАО ЭК "Черновцыоблэнерго" стала «успешная украинская компания ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина", которая давно работает на украинском энергорынке. В свое время ею были приватизирована облэнерго в Житомире, Херсоне, Кировограде, Севастополе.

«ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" успешно ими руководит, потребители не испытывают дискомфорта, даже наоборот - эти компании одни из лучших в Украине и вкладывают средства в развитие сети. Покупать и продавать электроэнергию - не вопрос государства, ведь во всем мире это делают дистрибьюторские или распределительные компании, принадлежащие частным лицам", - резюмировал Ярослав КОМАНЯК.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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ЕС выделит грант 1,5 млн. евро на реализацию энергоэффективных проектов

Европейский Союз выделит 1,5 млн. евро грантовой помощи на реализацию энергоэффективных проектов в 10 малых городах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, средства будут, в частности, выделены на реализацию проектов повышения энергоэффективности муниципальных систем тепло- и водоснабжения, тепловой санации зданий социальной сферы (детские сады и школы), а также проектов, связанных с переходом на местные возобновляемые источники энергии (биомасса).

Участниками программы станут Голая Пристань (Херсонская область), Бурштын и Долина (Ивано-Франковская область), Рахов (Закарпатская область), Зоринск (Луганская область), Яготин (Киевская область), Новоселица (Черновицкая область), Борщов и Копычинцы (Тернопольская облсть), Зеледольск (Днерпопетровская область).

Срок реализации проектов - 13-24 месяца. Проекты будут выполняться на условиях софинансирования из местных бюджетов. В рамках программы будут проведены предварительные и заключительные энергоаудиты с целью подтверждения эффективности реализованных проектов и фактически достигнутой экономии средств.

Поддержку и консультации по проектам будут выполнять эксперты ЕС ESIB (проект «Инициатива энергосбережения в зданиях в странах Восточной Европы и Центральной Азии»).

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