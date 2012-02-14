Лавров утверждает, что Украина является приоритетом во внешней политике РФ

Нижний Новгород. Украина является приоритетом во внешней политике РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей ЛАВРОВ сказал перед началом заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Нижнем Новгороде.

«Для нас украинское направление является приоритетным во внешней политике. Мы соседи, нас объединяет общее стремление лучше жить, сделать наши экономики более современными и процветающими», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что главным ориентиром для развития двухсторонних отношений должен оставаться базовый договор о дружбе, подписанный в 1997 году, где зафиксированы положения о стратегическом партнерстве. По словам министра, в отношения двух стран сегодня присутствует открытость и предсказуемость, налажен интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровне, что позволяет вести диалог по международной проблематике.

С.ЛАВРОВ отметил, что взаимный товарооборот в 2011 году вырос на 40% и превысил 50 млрд. долл. Также, по его словам, страны имеют хорошие перспективы для сотрудничества в авиации, космосе, ядерной энергетике и других сферах.

По мнению главы МИД РФ, очень важно, что, несмотря на все испытания, которые выпали на долю всех нас в связи с распадом Советского Союза, два государства сумели сохранить тесные связи, опирающие на духовную и культурную близость. По его словам, по многим направлениям за 20 лет контакты удалось нарастить, и это позволило на основе добрососедства и взаимопонимания находить решения целого ряд проблем, которые возникли при распаде СССР.

С.ЛАВРОВ заверил, что РФ будет содействовать участию украинских партнеров в работе органов СНГ, включая гуманитарную составляющую, а также интеграционные процессы, которые происходят на пространстве Содружества.

Он добавил, что стороны также уделяют большое внимание урегулированию Приднестровского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ рассчитывает, что газовые договоренности между Украиной и РФ будут достигнуты в скором времени на взаимоприемлемых условиях.

«Надеюсь, что договоренности по газовым темам будут достигнуты в скором времени на взаимоприемлемых условиях», - сказал С.ЛАВРОВ.

В свою очередь, глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО подчеркнул, что газовые переговоры между Украиной и РФ проходят на самом высоком уровне.

«Наша задача - содействовать тому, чтобы эта принципиально важная договоренность соответствовала отношениям стратегического партнерства и долгосрочным интересам двух стран», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он добавил, что газовый вопрос также обсуждался вчера во время встречи министров.

«Это тема вчера звучала», - сказал глава МИД РФ.

По словам главы МИД РФ, Россия рассчитывает в ближайшее время открыть свое Генеральное консульство в Донецке.