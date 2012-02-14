"Газпром" требует отставки руководства радиостанции "Эхо Москвы"

Руководство ОАО "Газпром-Медиа" потребовало досрочной отставки совета директоров радиостанции "Эхо Москвы". Об этом 14 февраля сообщил в своем микроблоге на Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Также в "Газпром-Медиа" потребовали смены состава независимых директоров "Эха Москвы". По мнению Венедиктова, это означает, что он, а также заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев лишатся своих постов в совете директоров.

Вместо себя и Варфоломеева Алексей Венедиктов предложил ввести в совет директоров генерального директора "Эха Москвы" и телекомпании "Эхо-ТВ" Юрия Федутинова. "Вместо нас я внес в список Федутинова. Пусть теперь он там корячится", - написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены).

По данным РИА Новости, кандидатуру Федутинова, со своей стороны, предложило и руководство "Газпром-Медиа". Об этом медиаменеджер сам рассказал агентству.

Алексей Венедиктов подчеркнул, что за редакционную политику радиостанции отвечает не совет директоров, а главный редактор, а вопрос об отставке главного редактора в "Газпром-Медиа" не ставили. Также Венедиктов уточнил, что акционер не требовал его ухода из совета директоров - это решение он принял сам.

ОАО "Газпром-Медиа" является контролирующим акционером радиостанции "Эхо Москвы". Медиахолдингу принадлежит 66 процентов акций радиостанции. Кроме того, в состав холдинга, который был образован в 1998 году, входят НТВ, ТНТ, "НТВ-Плюс" и другие компании.

Радиостанция "Эхо Москвы" была создана в 1990 году. С того же года на ней работает Алексей Венедиктов. В 1995 году он занял должность директора информационного вещания, с 1998 года - главный редактор. В совет директоров "Эха Москвы" Венедиктов впервые вошел в 2007 году.