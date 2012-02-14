ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Ни одна международная компания не сможет объективно оценить украинскую ГТС - мнение» пишет: правительство Украины решило провести очередную оценку отечественной ГТС. Чиновники надеются, что международные компании смогут назвать ее реальную стоимость. Но опрошенные "Делом" эксперты считают, что любая оценка нашей "трубы" будет далека от истины…

http://delo.ua/ukraine/ni-odna-mezhdunarodnaja-kompanija-ne-smozhet-obektivno-ocenit-ukra-173451/

* * *

Также «Дело» в публикации «Кого из украинских страховщиков может купить американская группа АСЕ» пишет: американский страховщик АСЕ рассматривает несколько вариантов приобретения украинских страховщиков из ТОП-10. Участники рынка считают, что, скорее всего, АСЕ ограничиться поглощением небольшой украинской компании…

http://delo.ua/finance/kogo-iz-ukrainskih-strahovschikov-mozhet-kupit-amerikanskaja-gruppa-173459/

* * *

«Дело» в публикации «Юруправление парламента забраковало законопроект о рынке земель» пишет: главное юридическое управление парламента огласило свои замечания к законопроекту о рынке земель. Большинство вопросов вызвали статьи, касающиеся работы земельного банка. Основной вывод юруправления - документ требует существенной доработки…

http://delo.ua/business/jurupravlenie-parlamenta-zabrakovalo-zakonoproekt-o-rynke-zemel-173452/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Константин Жеваго взбирается на Kutna Hora», в котором пишет: предприниматель Константин Жеваго одержал первую победу в борьбе за крупнейшее чешское сталелитейное предприятие CKD Kutna Hora. Пражский суд утвердил план санации, предложенный структурами бизнесмена, однако его обещает оспорить еще один претендент на актив — российская Rail Group. Приобретение CKD решает проблему нехватки литья для Стахановского вагоностроительного завода, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1872900

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты переходят на личность», в котором пишет: в парламенте зарегистрирован законопроект о биометрических паспортах, соавторами которого являются депутаты от Партии регионов. Свою редакцию документа подготовили также в Министерстве юстиции. Эксперты опасаются, что борьба между Минюстом и депутатами приведет к срыву принятия закона и осложнит переговоры с Евросоюзом о визовой либерализации…http://www.kommersant.ua/doc/1873048

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Шахты отдадут» пишет: правительство приняло решение передать в аренду или концессию частным компаниям ряд государственных угледобывающих активов. Эксперты сомневаются в прозрачности процедуры…

http://finance.eizvestia.com/full/shahty-otdadut

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «ЕС все портит», в котором пишут: Москва и Киев активизируют на официальном уровне газовые переговоры. При этом вопрос об условиях создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системой остается самым спорным. В украинском правительстве настаивают на участии в нем Евросоюза, которому, по словам премьера Николая Азарова, не хватает политической воли для принятия окончательного решения…

http://state.eizvestia.com/full/es-vse-portit

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Прожиточный минимум в Украине слишком мал — эксперт» пишет: прожиточный минимум, установленный бюджетом на 2012 год (в среднем на одного человека с 1 января 1017 грн, к 1 декабря он увеличится до 1095 грн), ниже, чем рассчитанный Минэкономики еще в июле 2011 года (1180 грн), и прожить на него нереально, считают эксперты…

http://www.segodnya.ua/news/14338348.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «ЦУМ уйдет под землю на два этажа, а на крыше будут принимать гостей» пишет: реконструкция Центрального универмага страны обойдется в 100 миллионов долларов. Проект разрабатывали английские и украинские архитекторы…

http://www.segodnya.ua/news/14338298.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Продажа облэнерго: прокурорская приватизация в действии» пишет: горе тому государству, приватизационную политику которого определяют правоохранительные органы. Какой иностранный инвестор захочет принять в ней участие, если в любой момент твердая прокурорская рука может схватить его за ворот и выдворить из конкурса?…

http://economics.unian.net/rus/detail/119797

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Азаров в Риге: официальный визит не без нервов и сюрпризов» пишет: в Риге украинский премьер передал пару «приветов» России и Евросоюзу, был принципиален в нежелании отвечать на вопросы, касающиеся Юлии Тимошенко, и не всегда знал, перед кем выступает...

http://economics.unian.net/rus/detail/119701

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минтранс готовится ввести ограничения для автомобилистов» пишет: российская экономика теряет 4-5 трлн руб. из-за перегруженных трасс, подсчитали в Минтрансе. Часть потерь можно компенсировать, если ужесточить регулирование движения, а также заставить автомобилистов платить за въезд в перегруженные районы города и за парковки…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1502547/postoyat_za_5_trln

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Эмитентов евробондов освободят от доначисления налога с купонных выплат» пишут: Минфин РФ ищет способ, как освободить от налоговых претензий не только будущие, но и прошлые купонные выплаты по еврооблигациям. Решение должно быть объявлено до конца недели…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1502574/schastlivyj_kupon

* * *

Издание «Известия» в публикации «Россия объединяет небо с Казахстаном и Белоруссией» пишет: авиакомпании смогут свободно конкурировать на всем едином экономическом пространстве, а цены упадут…

http://izvestia.ru/news/515236

(УНИАН)