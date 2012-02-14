Минск. Украина и Беларусь объединят усилия для расширения экономического сотрудничества в нынешнем году. Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал советник-посланник Посольства Украины в Беларуси Александр СОСЮРА.

Полный текст интервью «Украина и Беларусь: Таможенный Союз не останется незамеченным…»

«В 2012 году экономическое взаимоотношение наших стран будет развиваться с учетом всех проблем, которые наблюдались в экономике Беларуси в прошлом году... накладывал отпечаток еще один процесс – постепенное вхождение Беларуси в Таможенный союз. В ТС открылись границы, заработало свободное перемещение товаров и услуг без таможенного оформления, без уплаты НДС. У белорусских предприятий появился выбор – покупать сырье в России или Украине, предпочтение отдавалось не нашему ( ) товару», - подчеркнул советник-посланник.

А. СОСЮРА отметил, что в IV квартале 2011 года из-за перечисленных выше проблем товарооборот двух стран пошел на снижение.«Задача номер один для нас – отрицательное сальдо для Украины, которое сейчас наблюдается в торговле с Беларусью, необходимо сокращать и в перспективе выходить на равномерные объемы взаимной торговли», - подчеркнул А. СОСЮРА.

Он также отметил, что существующие наработки все же дают повод для оптимизма.

«Есть двухстороннее понимание, что наиболее перспективным является объединение усилий и создание совместных предприятий, производств, продукция которых была бы наиболее конкурентоспособной на внешних рынках», - сказал дипломат.

А. СОСЮРА подчеркнул, что уже сейчас есть определенные наработки в фармацевтической сфере, в производстве светодиодов, железнодорожном транспорте, космической отрасли и пр.

«В этих направлениях мы не конкуренты, а единомышленники. Ведь найти точки соприкосновения и сделать продукт с помощью наработок, которые уже существуют, выйти вместе с ним на внешние рынки, это, с моей точки зрения, очень интересно для наших стран и позволяло бы двигаться дальше. А поиск направлений продолжается. Этому будет способствовать и визит премьер-министра Украины в Минск, который запланирован на ближайшее время. Возможно, удастся провести в скором времени бизнес-форум», - подчеркнул А. СОСЮРА.

Напомним, что по прошлому году расчетная цифра взаимного товарооборота Украины и Беларуси превышает 6,1 млрд. долл., с отрицательным сальдо для Украины – 1937,28 млн. дол. США.