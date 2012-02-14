Российско-украинское сотрудничество стабильно и предсказуемо – заявление глав МИД

Нижний Новгород. Российско-украинское сотрудничество характеризуется стабильностью и предсказуемостью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины и Российской Федерации Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА, принятом сегодня в Нижнем Новгороде по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной.

«На сегодняшний день российско-украинское сотрудничество характеризуется стабильностью и предсказуемостью. Отношения двух государств с каждым годом обретают новое наполнение, развиваются динамично и поступательно», - считают министры двух стран.

Подчеркивается, что характерной особенностью двухсторонних отношений является насыщенный политический диалог, прежде всего, в рамках Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Регулярные личные контакты высших руководителей России и Украины приобрели особый, доверительный характер, что позволяет сторонам оперативно решать важнейшие текущие вопросы двусторонних отношений, согласовывать позиции по актуальным международным проблемам, считают главы МИД Украины и РФ.

Отмечается, что российско-украинские торгово-экономические отношения развиваются на принципах рыночной экономики, прагматизма, взаимной выгоды в целях содействия позитивным тенденциям в экономиках обеих стран. Товарооборот между Россией и Украиной в 2011 году составил более 50 млрд. долл. и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему увеличению. Успешно развиваются связи в области космоса, авиастроения, ядерной энергетики, в других сферах.

Также отмечается, что российская и украинская стороны ведут интенсивный переговорный процесс в рамках Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Кроме того, продолжается договорно-правовое оформление российско-украинской государственной границы, в том числе поиск компромиссного решения по разграничению Керченского пролива, Черного и Азовского морей. При этом стороны исходят из того, что данный процесс должен и далее сопровождаться созданием комфортных условий для пересечения российско-украинской государственной границы гражданами двух стран, способствуя расширению гуманитарных и деловых обменов.

Как отмечают министры, важным межгосударственным каналом двустороннего взаимодействия являются межпарламентские связи. Они выполняют особую роль в сохранении и упрочении добрососедских отношений, способствуют углублению взаимопонимания между народами двух стран. Тесное, конструктивное сотрудничество российских и украинских парламентариев делает двусторонние политические контакты еще более весомыми, общественно значимыми.

Кроме этого, отмечается большой потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества. Особо следует выделить практику проведения Российско-Украинских межрегиональных экономических форумов под патронатом президентов России и Украины. Министры исходят из того, что фундаментальные внешнеполитические интересы и приоритеты стран создают основу для совместных усилий по поиску оптимальных форм взаимодействия на международной арене, участия в интеграционных процессах, в том числе по решению таких ключевых задач, как укрепление безопасности и сотрудничества в Европе, противодействие новым угрозам и вызовам. Существенным элементом стратегического партнерства является углубление взаимодействия между Российской Федерацией и Украиной в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, СНГ, а также в рамках других мировых и региональных форумов, отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивается, что Россия и Украина вносят значительный вклад в урегулирование и предупреждение региональных конфликтов, активно участвуют, выступая в качестве посредников и стран-гарантов, в выработке справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы.

«Уверены, что актуальные вопросы российско-украинской повестки дня будут решаться c учетом интересов России и Украины в атмосфере взаимного уважения, добрососедства и партнерства», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 1992 года был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной.

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