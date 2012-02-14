Прокурор просит приговорить Луценко к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией

Представители Генеральной прокуратуры просят Печерский районный суд Киева назначить экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3 лет занимать организационно-распорядительные и хозяйственные должности.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей позицией относительно назначения указанного срока наказания сегодня в судебных дебатах по делу Ю.ЛУЦЕНКО выступила сторона государственного обвинения.

Внося соответствующее представление, представители прокуратуры обосновали «необходимость такой меры наказания степени тяжести совершенного Ю.ЛУЦЕНКО преступления, учитывая его положительные характеристики с места работы, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, государственные награды».

В то же время, сторона обвинения отметила, что, «учитывая позицию Ю.ЛУЦЕНКО относительно выдвинутого ему обвинения, невозможно применить к нему смягчающую статью наказания».

Кроме того, сторона гособвинения просит суд засчитать Ю.ЛУЦЕНКО в срок наказания срок его пребывания в следственном изоляторе и оставить до вступления приговора в силу избранную ранее меру пресечения - удержание под стражей.

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Представители Генеральной прокуратуры Украины также просят Печерский районный суд Киева избрать для бывшего водителя экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1,5 года, и лишить его права на протяжении трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-хозяйственных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую позицию сегодня во время дебатов по делу Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском райсуде Киева выразила сторона государственного обвинения.

Также прокуроры попросили суд лишить Л.ПРИСТУПЛЮКА 9-го ранга государственного служащего, специального звания «майор милиции» и взыскать из него штраф в сумме 50 минимальных необлагаемых доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в разворовывании государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.