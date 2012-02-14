Польша к началу Евро-2012 может освободить украинцев от оплаты национальных виз

Варшава. Польша может освободить граждан Украины от уплаты 20 евро за получение национальных виз к началу проведения матчей нынешнего финала чемпионата Европы по футболу, организаторами которого выступают украинцы с поляками.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в польском Министерстве иностранных дел.

«Как от украинской, так и от польской стороны зависит, чтобы договор вступил в силу еще перед Евро-2012 – этот срок является очень правдоподобным», - отметила пресс-служба министерства, отвечая на запрос агентства.

МИД Польши сообщило, что соответствующий договор вступит в силу после его подписания и проведения необходимых внутренних процедур в каждой из стран, заметив, что инициатором такого документа была Украина.

«С польской стороны проект договора, согласно законодательству относительно международных соглашений, находится на этапе выражения согласия на начало переговоров. Заявка по этому вопросу направлена главе правительства и сейчас ждет утверждения», - заметили в пресс-службе.

В МИД напомнили, что договор будет предусматривать отмену оплаты за получение национальных долгосрочных виз - тип D - для граждан Украины, которые планируют находиться в Польше от трех месяцев до года.

Как сообщал УНИАН, о намерении польской власти отменить плату за национальные визы для украинцев заявил 8 февраля во время визита в Киев министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

В прошлом году Польша выдала в Украине 20 тысяч национальных виз (5% от общего количества выданных виз) после 135 тысяч и 160 тысяч в два предыдущих года (около 70% от всех выданных).

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Справка УНИАН. Польша ввела визы для украинцев осенью 2003 года - в канун вступления в Европейский Союз, но до вступления в Шенгенскую зону в конце 2007 года выдавала их бесплатно и по очень либеральным правилам.

Благодаря договору между Украиной и ЕС об упрощении визового режима, украинцы за шенгенские и национальные визы платили льготные 35 евро, а не стандартные 60 евро.

С 1 марта 2011 года Польша уменьшила стоимость национальных виз для граждан Украины до 20 евро.