Янукович назначил Клюева секретарем СНБО, Богатырёву - министром здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, уволив его с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

Перед этим Президент уволил Раису БОГАТЫРЁВУ с должности секретаря СНБО, и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины.

Также В.ЯНУКОВИЧ подписал указ об увольнении Александра АНИЩЕНКО с должности министра здравоохранения Украины.

Справка УНИАН. Р.БОГАТЫРЁВА была назначена секретарем СНБО в конце 2007 года.

А.КЛЮЕВ занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года.

А.АНИЩЕНКО был назначен главой Минздрава 24 мая 2011 года.

Напомним, еще в январе В.ЯНУКОВИЧ заявил, что ротация кадровая в Кабинете Министров обязательно состоится.