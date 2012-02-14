Анонс на 15 февраля

* Под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифингов: председателя Государственной финансовой инспекции Петра Андреева; министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника.

* Круглый стол на тему: «Перспективы объединения наблюдательных полномочий государственных органов в сфере труда, его влияние на уровень безопасности и защищенность работников». Организатор - Федерация профсоюзов Украины. Будут обсуждаться: проекты Указов Президента Украины и позиции сторон социального диалога относительно реформирования органов государственного надзора в сфере труда. Планируется выступление эксперта МОТ на тему: «Европейский и мировой опыт организации инспекции труда и политика МОТ по этому вопросу».

* Состоится совместная пресс-конференция IFC, Райффайзен Банка Аваль и ООО "Байер" на тему: "Программа финансирования сельхозпредприятий в сезоне 2012-2013 гг.". Участники: Руфат Алимарданов, глава регионального представительства IFC в Украине и Беларуси; Артур Илияв, зам. председателя правления Райффайзен Банка Аваль; Алексей Митягин, заместитель гендиректора ООО "Байер".

* Состоится пресс-конференция на тему: "Качество зимнего дизельного горючего в столице: почему не заводятся авто?" по результатам исследований автомобильного социального портала AutoVisio и Консалтинговой группы А95. Участники: Виталий Чеховский - лидер общественного движения AutoVisio; Сергей Куюн - директор Консалтинговой группы А95.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок карточных платежей Украины: Международный опыт и национальное регулирование". Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; партнер практики банковского и финансового права юридической компании "Бейкер и Макензи" Игорь Олехов; старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук; исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Елена Премьерова.

19-00 - В УНИАН состоится мастер-класс на тему: «Основные функции руководителя и организация работы подразделения». Мастер-класс коуч и тренера бизнеса Елены Ламановой является фрагментом программы обучения "Школа Линейного Руководителя". Во время мастер-класса тренер расскажет о формировании личности руководителя, позитивного мышления, уверенности в себе, умении расставлять приоритеты, о функциях руководителя и организации работы подразделения (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

* Состоится пресс-конференция тему: «Борьба с распространением контрафактных лекарственных средств российских и украинских компаний (по итогам пресечения деятельности ОПГ по подделке ветеринарных медпрепаратов в г.Мариуполь)». В Мариуполе впервые в Украине пресечена деятельность организованной преступной группы поддельщиков лекарственных препаратов. Участники: представитель УБОП Донецкой области, председатель подкомитета по предпринимательству в сфере зообизнеса Торгово-Промышленной Палаты России Татьяна Колчанова, представитель ООО «Светловодский завод адсорбентов» ТМ «Мурка».

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