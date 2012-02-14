ВОЛЯ провела уроки на тему безопасного поведения в Интернете школьников

Компания ВОЛЯ, ведущий украинский провайдер кабельного телевидения и Интернета, провела для учеников 22 младших классов из 14 городов Украины уроки, посвященные правилам безопасного поведения в Интернете. Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда. В Киеве Елена Иконникова, директор по обслуживанию абонентов компании ВОЛЯ, провела урок по интернет-безопасности для учеников в одном из киевских контакт-центров компании. В других городах в проекте приняли участие директора региональных предприятий ВОЛИ и сотрудники подразделения по обслуживанию абонентов.

После уроков каждый из участников получил на память книжную закладку «5 правил безопасного пользования Интернетом».

При подготовке занятий были использованы наработки образовательной программы ВОЛИ, в рамках которой учителям младших классов предоставляется методическая помощь по вопросам безопасности детей в Интернете. Программа успешно действует с 2010 года и охватывает уже 10 городов Украины: Кривой Рог, Ровно, Харьков, Запорожье, Черкассы, Кировоград, Хмельницкий, Севастополь, Львов и Полтаву. С момента старта программы участие в ней приняли около 800 учителей начальной школы и более 20 тысяч учеников младших классов и их родителей.

Партнером ВОЛИ является программа «Онляндия – безопасность детей в интернете», разработанная компанией «Майкрософт Украина» и предлагающая учителям готовые методические решения для подготовки занятий по безопасному поведению в Интернете. Образовательный проект ВОЛИ предполагает проведение тренингов «Онляндии» для учителей начальной школы и городские конкурсы на лучшее игровое занятие на призы компании.

Все тренеры, которые принимают участие в данной программе, проходят соответствующую сертификацию и являются сотрудниками научных и образовательных учреждений. Во время подготовки к конкурсным занятиям нарабатывается также методическая база, которая используется в дальнейшей работе.

Актуальная тема позволила сплотить вокруг конкурса на призы ВОЛИ местные образовательные, научные и общественные организации. Благодаря этому в Кривом Роге подведение итогов годовой программы выросло до уровня форума общественности по безопасности детей в Интернете, в Ровно и Полтаве – творческого семинара. А в Черкассах награждение стало масштабным событием, посвященным Дню безопасного Интернета-2012, в котором приняли участие ученики и педагоги.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является членом Коалиции за безопасность детей в Интернете. Компания одной из первых в Украине предложила своим абонентам дополнительный сервис «Защита от вирусов и СПАМа Dr. Web» с функцией «родительский контроль», позволяющий ограничить доступ ребенка к нежелательным сайтам, файлам или папкам на домашнем компьютере, ресурсам локальной сети.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Сегодня ВОЛЯ работает в 20 городах Украины. Покрытие сетей компании охватывает более 3 миллионов домохозяйств.