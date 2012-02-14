ТОП-10 (14 февраля)

Янукович назначил Клюева секретарем СНБО, Богатырёву - министром здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, уволив его с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

Перед этим Президент уволил Раису БОГАТЫРЁВУ с должности секретаря СНБО, и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины.

Также В.ЯНУКОВИЧ подписал указ об увольнении Александра АНИЩЕНКО с должности министра здравоохранения Украины.

Справка УНИАН. Р.БОГАТЫРЁВА была назначена секретарем СНБО в конце 2007 года.

А.КЛЮЕВ занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года.

А.АНИЩЕНКО был назначен главой Минздрава 24 мая 2011 года.

Напомним, еще в январе В.ЯНУКОВИЧ заявил, что ротация кадровая в Кабинете Министров обязательно состоится.

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Прокурор просит приговорить Луценко к четырем с половиной года лишения свободы

Представители Генеральной прокуратуры просят Печерский районный суд Киева назначить экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3 лет занимать организационно-распорядительные и хозяйственные должности.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей позицией относительно назначения указанного срока наказания сегодня в судебных дебатах по делу Ю.ЛУЦЕНКО выступила сторона государственного обвинения.

Внося соответствующее представление, представители прокуратуры обосновали «необходимость такой меры наказания степени тяжести совершенного Ю.ЛУЦЕНКО преступления, учитывая его положительные характеристики с места работы, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, государственные награды».

В то же время, сторона обвинения отметила, что, «учитывая позицию Ю.ЛУЦЕНКО относительно выдвинутого ему обвинения, невозможно применить к нему смягчающую статью наказания».

Кроме того, сторона гособвинения просит суд засчитать Ю.ЛУЦЕНКО в срок наказания срок его пребывания в следственном изоляторе и оставить до вступления приговора в силу избранную ранее меру пресечения - удержание под стражей.

Представители Генеральной прокуратуры Украины также просят Печерский районный суд Киева избрать для бывшего водителя экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1,5 года, и лишить его права на протяжении трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-хозяйственных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую позицию сегодня во время дебатов по делу Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском райсуде Киева выразила сторона государственного обвинения.

Также прокуроры попросили суд лишить Л.ПРИСТУПЛЮКА 9-го ранга государственного служащего, специального звания «майор милиции» и взыскать из него штраф в сумме 50 минимальных необлагаемых доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в разворовывании государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

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Судьба налоговой милиции может определиться уже в ближайшее время

Решение о форме дальнейшей работы налоговой милиции будет приниматься на основе анализа ее деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом 13 февраля в эфире телеканала ICTV заявил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, судьба ведомства может определиться уже в ближайшее время – даже до принятия парламентом во втором чтении Уголовного процессуального кодекса.

«После декриминализации трех статей Уголовного кодекса относительно экономических преступлений, в случае, если парламент отменит альтернативную подследственность, фактически, за налоговой милицией останется всего шесть статей. Целесообразность существования налоговой милиции в таком виде сейчас изучается на основе статистической информации», – сказал советник Президента.

Он также заметил, что в связи с полной отменой уголовной ответственности за контрабанду товаров украинские таможенники практически ежедневно составляют протоколы на сумму до 1 млн. грн.

«Согласно новому закону, суд имеет, фактически, один путь: в государственный бюджет зачислять все, что конфисковано, – а это стопроцентная компенсация, плюс 100% штрафа. За весь прошлый год Украина от 100% расследований относительно контрабанды – когда она была под уголовной статьей – получила 0 гривень в бюджет», – отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2012 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности».

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Верховный суд Венгрии подтвердил незаконность продажи Emfesz фирме RosGas

Верховный суд Венгрии подтвердил законность решений, принятых ранее судом первой инстанции и Апелляционным судом о незаконности продажи компании Emfesz швейцарской фирме RosGas AG за 1 доллар, которую пытался совершить бывший директор Emfesz Иштван ГОЦИ.

Об этом сказано в переданном агентству УНИАН сообщении департамента внешних связей и коммуникаций холдинга Group DF , в который входит компания Emfesz.

В сообщении отмечается, что в понедельник, рассмотрев жалобу RosGas, Верховный суд Венгрии оставил без изменения решения суда первой инстанции и Апелляционного Суда Будапешта, в соответствии с которыми кипрская компания Mabofi Holdings признана единственным законным владельцем венгерской компании Emfesz.

Напомним, 28 апреля 2009 года Иштван ГОЦИ продал компанию Emfesz швейцарской фирме RosGas, владельцы которой не известны до сих пор. В результате мошеннической сделки на сумму в 1 доллар, Emfesz, имевший в предыдущие годы оборот свыше миллиарда долларов, был превращен в лишенную лицензий и потерявшую активы компанию.

Решение Верховного суда Венгрии ставит финальную точку в длящейся уже почти три года судебной тяжбе вокруг Emfesz и делает возможным возвращение этой фирме, входящей в Group DF, выведенных активов.

Справка УНИАН. 8 ноября 2011 года Апелляционный суд Будапешта оставил в силе решение суда первой инстанции, в соответствии с которым сделка по продаже Emfesz компании RosGas была признана незаключенной. Апелляционный суд подтвердил, что Иштван ГОЦИ не имел надлежащих полномочий, когда он, без ведома законного владельца компании, обманным путем пытался совершить сделку по продаже компании Emfesz зарегистрированной в Швейцарии компании RosGas.

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Минагропрод не будет освободить импорт семян кукурузы от обложения НДС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отказалось от намерения освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения семян кукурузы" не будет вноситься на рассмотрение Верховной Рады.

«Освобождение от НДС (импорта семян кукурузы - УНИАН) мы не будем вносить, так как достаточно мало времени и достаточно маленький объем», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК. Он отметил, что обложение импорта семян кукурузы НДС сохранится, при этом добавил, что министерство провело переговоры с поставщиками семян и достигло договоренностей о стабильности цен на семена.

Как сообщал УНИАН, в январе Минагропрод предложил временно, до 1 мая 2012 года, освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующий законопроект был подготовлен с целью снижения стоимости импортируемых семян кукурузы, которые будут использованы для пересева озимых зерновых, путем освобождения от уплаты НДС при ввозе на таможенную территорию Украины. По данным Минагропрода, требовалось создать благоприятные условия для ввоза на территорию Украины семян кукурузы в связи с необходимостью пересева около 2 млн. га зерновых культур. «Основной культурой для пересева является кукуруза, площади которой в 2012 году планируется увеличить до 4,3 млн. га, что по сравнению с прошлым годом на 700 тыс. га больше, что предусматривает импорт семян кукурузы в объеме до 30 тыс. тонн», - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

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Грищенко подчеркивает, что в переговорах по сыру не должны преобладать эмоции

Нижний Новгород. Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подчеркивает, что в украинско-российских переговорах по сыру не должны преобладать эмоции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгоскомисии в Нижнем Новгороде (РФ).

По словам министра, «уровень эмоциональных реакций иногда не соответствует технической ответственности за решение этих вопросов со стороны тех, кто должен давать оценку соответствия продукции российским и европейским стандартам... Мы не заинтересованы, чтобы эта тема имела дополнительное эмоциональное измерение и привела к дополнительным осложнениям для наших компаний».

При этом он отметил, что этот вопрос несопоставим по сложности с газовыми переговорами.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что вместе с ним в Нижний Новгород прибыли представители трех предприятий, которые занимаются поставками мясомолочной продукции.

По его словам, в этой группе есть производители, которые «попали под проблемы, у кого вообще нет проблем и те, кто видят большую перспективу для наполнения российского рынка качественными украинскими товарами».

«Я долго жил в Москве, но я колбасу всегда ел из Украины и сыру всегда отдавал предпочтение украинскому, после швейцарского. Может, я исключение, но когда привозишь эту колбасу - ее все с удовольствием все съедают, точно также как и сало», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом он призвал не создавать искусственных проблем для того, что всегда было основой для дружеского застолья и помогало устанавливать дружбу на всех уровнях.

При этом глава МИД России Сергей ЛАВРОВ добавил, что «мы колбасу и сало не только съедаем на месте, но и еще с собой с запасами берем».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Роспотребнадзора Геннадием ОНИЩЕНКО. Они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

13 февраля Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору письмо с просьбой провести инспекцию украинских производителей сыра на предмет экспорта в РФ.

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Кабмин предлагает реструктуризировать долги предприятий перед ПФ

Кабинет министров предлагает реструктуризировать долги предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ), а также стимулировать их вовремя оплачивать текущие платежи.

Текст соответствующего законопроекта (№10028 от 9 февраля т.г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, правительство предлагает дополнить Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование» следующим положением: плательщикам, которые в течение 6 месяцев с дня вступления в действие данного законопроекта подали соответствующее заявление в ПФУ, предоставляется право рассрочки сумм задолженности по уплате страховых взносов за период до 31 декабря 2010 года, в случае, если на день подачи заявления у плательщика нет задолженности по уплате единого взноса. Задолженность по уплате страховых взносов подлежит уплате равными частями в течение 24 календарных месяцев, начиная со дня подачи заявления в ПФУ.

Фонд, в свою очередь, в 10-дневный срок после подачи заявления заключает с плательщиком договор о рассрочке задолженности, который может быть расторгнут в случае, если плательщик нарушает условия уплаты страховых платежей.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что штрафы и пеня, начисленные и не уплаченные, или те, которые подлежат начислению, могут быть списаны в случае, если плательщик согласно договору погасит задолженность по страховым платежам и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что сумма задолженности по уплате страховых платежей в бюджет ПФУ на 1 ноября 2011 года составила 1,783 млрд. грн., по финансовым санкциям - 474,6 млн. грн., задолженность экономически активных предприятий составила 696,9 млн. грн., по финансовым санкциям - 247,7 млн. грн.

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Нафтогаз не использовал рубли при расчете за январские поставки газа

НАК «Нафтогаз Украины» не использовал рубли при расчетах с «Газпромом» за январские поставки природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

«Январский платеж был в долларах», - сказал он.

При этом он отметил, что российская валюта использовалась при расчетах с «Газпромом» пока только один раз - за декабрьские поставки, поскольку на тот момент был достаточно выгодный курс.

«Один раз попробовали в декабре. Был удачный курс, и было выгодней платить, чем в долларах», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» получила возможность осуществлять оплату за поставки российского газа в рублях.

7 декабря НАК "Нафтогаз Украины" частично расплатилась с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре. Из 972,21 млрд. долл., которые необходимо было заплатить, компания перечислила "Газпрому" 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.

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Украина и РФ вышли на финальную стадию реализации проекта Ан-70 – Грищенко

Украина и РФ вышли на финальную стадию реализации проекта Ан-70.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал сегодня в ходе вступления перед студентами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.Добролюбова министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Сегодня мы вышли на финальную фазу, связанную с сертификацией этого самолета и его массового производства. Массовое – это конечно не тысячи – в современном мире их столько не надо. Да и стоимость этого самолета, который будет производится как на заводах России, так и Украины, тоже немалая. Эти транспортные средства нужны как вооруженным силам России, так и Украины», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что Ан-70 – это уникальный самолет, пригодный для транспортировки военных и гражданских грузов, особенно на неподготовленные аэродромы.

В частности, министр отметил, что когда партнеры по антитеррористической коалиции пытаются решись многие свои задачи, в том же Афганистане, без этого самолета они сталкиваются с очень многими проблемами.

Говоря о военном сотрудничестве с РФ, он отметил, что есть много сфер, где Украина и РФ могут выиграть, если продолжат специализировать на тех или иных специфических сферах.

«Скажем, традиционно Россия была производителем военных и гражданских вертолетов. В тоже время Украина традиционно поставляла к ним двигатели. Конечно, можно попытаться все у себя дома. Но опыт XXI века показывает, что в конечном итоге теряешь на глобальной конкуренции», - считает он.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что нужно создавать товарные группы, которые смогут конкурировать с Китаем, США и Европой.

«СССР делал все сам, поэтому и развалился. Мы вместе можем делать так ,что будем конкуренты на любых рынках», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

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В Киеве с 1 марта возрастут тарифы на водоснабжение и водоотвод

В Киеве с 1 марта 2012 года вступают в силу новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал», повышение тарифов осуществляется согласно постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, № 82 от 10 февраля 2012 года «Об установлении тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода».

Так, стоимость услуги централизованного водоснабжения будет составлять 1,49 грн. за 1 куб. м (без НДС); централизованного водоотвода – 1,16 грн. за 1 куб. м (без НДС).

*** В настоящее время действующий тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения: водоснабжения - 1,41 грн. за 1 куб. м (без НДС); водоотвода - 1,09 грн. за 1 куб. м (без НДС).

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