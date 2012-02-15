Украина в рейтинге Doing business расположилась между Либерией и Боливией

В новом рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing business 2012 Украина утратила несколько позиций, и сейчас находится среди стран, завершающих список.

Украина занимает 152 место из 183 стран мира, и за год опустилась ещё на две ступеньки. Теперь она находится между Либерией и Боливией, передает ВВС.

Согласно выводам Всемирного банка, в целом, страны Восточной Европы и Центральной Азии опережают другие регионы по показателям улучшения регулирования деятельности бизнеса.

На протяжении прошлого года 21 из 24 стран региона улучшили условия для предпринимательской деятельности. Украина – среди тех, чей рейтинг не улучшился.

Как подчеркивают во Всемирном банке, на рейтинг этого года не повлияли последние реформы, такие, как внесения изменений в Закон об упрощении процедуры закрытия предприятий, мер по упрощению процедуры получения разрешений на строительство.

Кроме того, налоговая нагрузка, которая является одним из элементов рейтинга, определялась согласно налогам, которые уплачивались компаниями в предыдущем календарном году. Это означает, что результаты налоговой реформы, проведенной украинским правительством в конце прошлого года, ещё не были учтены в оценках Всемирного банка, согласно которому по показателю "Уплата налогов" Украина заняла 181 место.

В целом, рейтинг привлекательности бизнес-климата рассчитывается Doing business на основании ряда показателей, среди которых – лёгкость открытия бизнеса и прекращения предпринимательской деятельности, регистрация собственности, получение кредитов, защита прав инвесторов, налоговая нагрузка, обеспечение выполнения контрактов.

Китай, Индия и Россия входят в число 30 стран, которым больше других удалось улучшить свою бизнес-среду за последний год.

Первая пятерка рейтинга остаётся неизменной - Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США и Дания. Наименее пригодными для ведения бизнеса являются Республика Конго, Центрально-африканская республика и Чад.

Среди стран бывшего Советского Союза на первое место вышла Грузия, заняв 16 место в общемировом рейтинге. За ней идут Латвия (21 место) и Эстония (24 место). Россия же занимает 120 место.