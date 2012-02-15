ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Партии регионов осторожно сожалеют, что Клюева отстранили от штабной работы» пишет: депутат от ПР Валерий Бондик поддерживает решение президента уволить Андрея Клюева с поста первого вице-премьера и назначить его секретарем СНБО. Вместе с тем, он выражает сожаление отстранением Клюева от рукодства избирательным штабом…

http://delo.ua/ukraine/v-partii-regionov-ostorozhno-sozhalejut-chto-kljueva-otstranili-ot-sh-173511/

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Также «Дело» в публикации «Азаров начнет экономить на заграничных командировках» пишет: Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для обеспечения визитов делегаций Украины и командировок работников органов государственной власти за границу, обязав чиновников минимизировать расходы на такие цели…

http://delo.ua/ukraine/azarov-nachnet-ekonomit-na-zagranichnyh-komandirovkah-173487/

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«Дело» в публикации «Рынок страхования Украины растет быстрее, чем в Европе и США — эксперт» пишет: рынок страхования Украины опережает по темпам развития рост экономики страны в целом, считает Джозеф Клэбби, региональный президент американского страхового гиганта АСЕ в Европе…

http://delo.ua/finance/rynok-strahovanija-ukrainy-rastet-bystree-chem-v-evrope-i-ssha-e-173503/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инфляция модернизировалась», в котором пишет: Госстат обновил список товаров и услуг, используемых при подсчете потребительской инфляции. В новый перечень вошло больше импортных товаров, а также продуктов премиум-класса, цены на которые в условиях стабильного курса гривни растут медленнее, чем на отечественные товары низкого и среднего ценового сегментов. Это снижает заинтересованность власти в девальвации гривни, поскольку ускорение инфляции чревато как политическими, так и экономическими последствиями…

http://www.kommersant.ua/doc/1873739

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дорожный контроль» ушел в offline», в котором пишет: закрыт сайт общественного движения, отслеживавшего деятельность ГАИ…http://www.kommersant.ua/doc/1873843

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Издание «Экономические известия» в публикации «Дипломаты сгущают газ» пишет: подготовка к подписанию новых украинско-российских газовых договоренностей активизировалась на дипломатическом уровне. В понедельник и вторник министры иностранных дел Украины и РФ обсуждали этот вопрос…

http://finance.eizvestia.com/full/diplomaty-sgushhayut-gaz

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Фирташ проиграл», в котором пишут: «Ровноазот» должен отдать газовому монополисту - «Газу Украины» - 1,1 млрд. грн. за приобретенное топливо. Так решил Ривненский апелляционный хозяйственный суд…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-proigral

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Газета «Сегодня» в публикации «Единственный в Украине ледокол спас из «плена» в Керченском проливе пять кораблей» пишет: «Капитан Белоусов» сталинских времен дал фору современным российским моделям…

http://www.segodnya.ua/news/14338710.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Раде не могут договориться о паспортах с чипами» пишет: в парламент внесут два законопроекта о биопаспортах, но депутаты хотят один – компромиссный…

http://www.segodnya.ua/news/14338792.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банки стали меньше баловать акциями» пишет: количество праздничных акционных предложений от украинских банков этой зимой было довольно скромным. Из 17 финучреждений, входящих в группу «крупнейшие», только некоторые баловали своих клиентов разного рода акциями…

http://economics.unian.net/rus/detail/119808

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина и Беларусь: Таможенный союз не останется незамеченным…» пишет: Украина уже несколько лет подряд имеет отрицательное торговое сальдо. Экономические отношения с Беларусью не стали исключением. О ситуации читайте в интервью УНИАН советника-посланника Посольства Украины в Беларуси Александра Cосюры...

http://economics.unian.net/rus/detail/119761

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чиновники готовят налоговый маневр в пользу армии и полиции» пишет: вернуть ставку страховых взносов в 34%, ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц и повысить НДС до 22% - такие варианты налогового маневра рассматриваются в правительстве РФ…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1503823/manevr_v_polzu_armii_i_policii

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Также «Ведомости» в публикации «Минэкономразвития отстаивает приватизацию нефтяных и энергокомпаний» пишут: российские чиновники продолжают спорить о масштабах предстоящей приватизации. Минэкономразвития не согласно с идеей отложить приватизацию нефтяных и энергокомпаний…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1503819/ne_bojtes_rasprodazhi

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Издание «Известия» в публикации «Составлен рейтинг московских тюрем» пишет: «Матросская тишина», «Лефортово» и «Бутырка» могут стать самыми дорогими столичными следственными изоляторами…

http://izvestia.ru/news/515375

(УНИАН)