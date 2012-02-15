Беларусь сняла ограничение на вывоз потребтоваров физическими лицами

Минск. В Беларуси с сегодняшнего дня отменяются ограничения и запреты на вывоз физическими лицами потребительских товаров за границу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси.

Постановлением Совмина Беларуси от 6 февраля 2012 года №124 признано утратившим силу постановление правительства от 11 июня 2011 года №755 «О некоторых мерах по защите потребительского рынка».

«Июньским постановлением был утвержден перечень товаров и нормы их вывоза физлицами, при превышении которых подлежал уплате специальный сбор. Также был принят перечень товаров, временно запрещенных к вывозу физлицами. Теперь все ограничения и запреты с 00.00 15 февраля 2012 года снимаются», - говорится в сообщении пресс-службы ГТК Беларуси.

Согласно постановлению от 11 июня 2011 года №755 среди временно запрещенных к вывозу товаров значились бытовые холодильники и морозильники производства ЗАО «Атлант»; газовые плиты СП «Брестгазоаппарат»; цемент производства ОАО «Красносельскстройматериалы», РУП «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер», синтетические моющие средства ОАО «Бархим», а также крупы и макаронные изделия независимо от изготовителя.

«В перечень товаров, вывоз которых нормирован, были включены: свинина и мясо птицы, сахар, мука, сычужные сыры (можно было вывозить не более 2 кг); масло животное (1 кг); табачные изделия белорусского производства (2 пачки); мясные и молочные консервы (5 банок). При превышении этих норм физлица обязаны были уплачивать специальный сбор, размер которого составлял двукратную среднюю цену товара», - пояснили в ГТК Беларуси.

Также, согласно постановлению правительства от 11 июня 2011 года №755, в Беларуси был установлен лимит на продажу физлицам автомобильного топлива на АЗС - не более 200 литров на одно грузовое транспортное средство.

При этом запрет и ограничения не касались вывоза указанных товаров в страны Таможенного союза.

Что касается вывоза автомобильного топлива за пределы Беларуси, то на него ограничения остаются. Контроль за вывозом топлива установлен постановлением Совмина Беларуси № 753, которое было принято в июне 2011 года.