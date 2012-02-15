Возобновлено действие "научного" соглашения Украины и ЕС

Брюссель. Возобновлено действие Соглашения о научном и технологическом сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при ЕС, соответствующая информация обнародована 14 февраля в Официальном журнале ЕС.

Соглашение о научном и технологическом сотрудничестве создает юридическую базу для координации сотрудничества Украины и Евросоюза в сфере научного и технологического сотрудничества.

Согласно сообщению Представительства Украины при ЕС, этот документ, в частности, предоставит импульс интеграции отечественных научных учреждений в Европейское исследовательское пространство и использование ими существующих инструментов и механизмов обеспечения актуальных исследований и развития.

“Доступ к современным европейским научно-технологическим разработкам будет способствовать восстановлению позиций Украины как страны-поставщика, а не только потребителя высокотехнологичной продукции”, - говорится в сообщении.

При этом в представительстве отметили, что важным элементом возобновленного соглашения стало создание Совместного Комитета по сотрудничеству в отрасли науки и технологий, первое заседание которого состоялось 23 ноября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Соглашение о научном и технологическом сотрудничестве было подписано 4 июля 2002 года в Копенгагене. Срок действия соглашения завершился 8 ноября 2009 года. Для возобновления действия соглашения на следующие пять лет стороны должны были пройти соответствующие внутренние процедуры. Европейская сторона завершила этот процесс в марте 2011 года, украинская - в декабре 2011 года, о чем проинформировала Секретариат Совета ЕС 21 декабря 2011 года.

Соглашение о возобновлении Соглашения о научном и технологическом сотрудничестве вступило в силу 21 декабря 2011 года.