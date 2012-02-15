Азаров пожелал Клюеву успехов... и представил Кабмину Богатыреву

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поблагодарил бывшего первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА за работу в этой должности и пожелал ему успехов в работе в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Он много сделал для вывода страны из кризиса, для реализации последовательной экономической политики. Под его руководством были разработаны решающие для страны программы развития внутреннего производства, импортозамещения, энергосбережения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, А.КЛЮЕВ был всегда в эпицентре всех чрезвычайных происшествий, которые, «к сожалению, случаются в Украине».

Как сказал Н.АЗАРОВ, в напряженное время работы в правительстве А.КЛЮЕВ проявил компетентность, энергичность, преданность делу, работоспособность и мужество в кризисные моменты.

«Можно еще много добрых слов сказать о работе Андрея Петровича, поэтому убежден, что и на новом, крайне сложном и важном участке работы, на который направил глава государства Андрея Петровича, он будет успешным. Тем более, что сегодня наибольшие вызовы и риски для национальной безопасности лежат в экономической плоскости. Следовательно, сложно найти более подготовленного, ответственного человека на должность секретаря СНБО», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он поблагодарил А.КЛЮЕВА за совместную работу в правительстве, пожелал успехов в новой должности и подарил ему большой букет красных роз.

В свою очередь А.КЛЮЕВ также поблагодарил Н.АЗАРОВА и членов правительства за совместную работу.

Вместе с тем, премьер-министр Украины представил членам Кабинета министров Украины нового министра здравоохранения - вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Раису БОГАТЫРЕВУ.

Представляя Р.БОГАТЫРЕВУ в начале заседания правительства, Н.АЗАРОВ сказал: «Наверное, нет необходимости детально характеризовать человека, который хорошо известен стране. Скажу лишь, что Раиса Васильевна уже занимала в свое время должность министра здравоохранения, то есть, хорошо знает эту работу, а во время деятельности в СНБО приобрела уникальный новый опыт», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил уверенность, что Р.БОГАТЫРЕВА будет работать в новой должности со свойственной ей энергией, с творческим подходом к делу. «Раиса Васильевна будет успешно решать и крайне сложные и важные задачи, которые ставят Президент и правительство относительно модернизации сферы здравоохранения. Кстати, я лично сегодня счастлив, что сбылась моя мечта, и в правительстве появилась прекрасная женщина», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер пожелал Р.БОГАТЫРЕВОЙ успехов в работе в новой должности.

Справка УНИАН. Р.БОГАТЫРЁВА была назначена секретарем СНБО в конце 2007 года.

А.КЛЮЕВ занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года.

А.АНИЩЕНКО был назначен главой Минздрава 24 мая 2011 года.

Напомним, в январе т.г. В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Ротация кадров в Кабинете министров обязательно состоится.