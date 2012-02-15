Гостаможслужба внедрила информационные терминалы

С сегодняшнего дня Государственная таможенная служба ввела информационные терминалы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Терминалы внедрены с целью исключить субъективное влияние должностного лица на регулирование процессов таможенного оформления, рассказал председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Арье МАККОНЕН и представителями финского бизнеса.

«При помощи такого терминала субъект ВЭД сам будет заносить данные о своем грузе и получать соответствующий талон, в котором будет указано время принятия к таможенному оформлению. Таким образом, будет двойной контроль со стороны бизнеса и со стороны должностного лица, которое должно обеспечить таможенное оформление. Это сделает невозможными нарушения временных нормативов и минимизирует человеческий фактор», - отметил И.КАЛЕТНИК.

Председатель Гостаможслужбы считает, что в течение 6 месяцев 2012 года такими информационными терминалами будут оборудованы все 282 места таможенного оформления.