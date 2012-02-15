Объединение МВД и МЧС будет обсуждаться после Евро-2012 и выборов

Вопрос объединения Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций будет обсуждаться после проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Кабинете министров начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

«Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться после Евро-2012, а возможно, даже после выборов. Потому что сейчас есть неотложные вопросы по обеспечению общественного порядка во время Евро-2012, по обеспечению предвыборного процесса», - сказал В.ПОЛИЩУК.

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