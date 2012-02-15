Янукович ввел Хорошковского в состав Совета регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ввел в состав Совета регионов министра финансов Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Также в состав совета введен председатель Ассоциации малых городов Украины Павел КОЗЫРЕВ. Этим же указом Президент вывел из состава Совета регионов экс-министра финансов Федора ЯРОШЕНКО. Как сообщал УНИАН, 18 января президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил на должность министра финансов Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Другими указами Президент освободил от должности руководителя Минфина Федора ЯРОШЕНКО, а с должности председателя Службы безопасности Украины – В.ХОРОШКОВСКОГО. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хорошковский вместо Ярошенко, или Я. Кабмин под выборы чищу?.. Янукович назначил Клюева секретарем СНБО, Богатырёву - министром здравоохранения

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