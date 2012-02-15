Президент поставил задачу усилить роль СНБО по всем направлениям – Клюев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу усилить роль для координации работы органов власти по обеспечению безопасности нашего государства по всем без исключения направлениям, заявилсекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

«Вызовы современного мира для Украины становятся все более серьезными. Наше государство интегрировано в мировые политические и экономические процессы. И, как вы видите, очень чутко реагирует на изменения, происходящие в мире», - заявил он.

А.КЛЮЕВ также сказал, что для него новая должность – «возможность сосредоточиться на решении стратегически важных для Украины задач, реальными делами обеспечить укрепление безопасности и конкурентоспособности нашего государства во всех сферах - политической, экономической и гуманитарной».

«Украина должна стать весомым политическим и экономическим игроком на международной арене», - добавил Секретарь СНБО.

Кроме этого А.КЛЮЕВ одной из задач деятельности СНБО назвал координацию работы по активизации военно-технического сотрудничества Украины, как со странами СНГ, так и со многими другими государствами.

В то же время, по его словам, в контексте судебно-правовой реформы, важны изменения в работе всей правоохранительной системы, повышение качества ее функционирования и минимизации коррупции в силовых структурах. «Вы прекрасно знаете, что нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным не только от преступности, но и от произвола правоохранителей», - сказал Секретарь СНБО.

По его мнению, коррупция – одна из значительных угроз для существования эффективного государства.

Важной задачей А.КЛЮЕВ назвал также обеспечение экологической и техногенной безопасности страны. По его словам, тот ворох проблем, который накопился как за советские годы, так и за годы независимости Украины требует огромных многолетних усилий. «Изношенность промышленности и инфраструктуры не позволяет власти расслабляться ни на минуту», - подчеркнул он.

«Существует много других проблем, которые также являются угрозой для страны. Это и международная преступность, и нелегальная миграция и многое другое», - сказал Секретарь СНБО.

А.КЛЮЕВ также считает, что повышение уровня государственного управления, внедрение новых информационных, в том числе и космических технологий, позволит власти более эффективно решать проблемы связанные с безопасностью Украины и ее граждан.