ТОП-10 (15 февраля)

«Газпром» и «Нафтогаз» возобновили переговоры

ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" возобновили переговоры.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР провел в среду рабочее совещание по вопросам транзита российского газа через Украину в условиях аномальных холодов.

По окончании совещания А.МИЛЛЕР принял председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения БАКУЛИНА.

Таким образом, компании возобновили переговоры, последний раунд которых состоялся 17 января, причем единственным решением тогда было намерение их продолжить.

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры по снижению цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой. Киев и Москва не исключают создания консорциума по управлению украинской ГТС, но его модель пока не определена.

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«Газпром» уверен в положительном итоге переговоров по газотранспортному консорциуму

Результат переговоров России и Украины по созданию консорциума для управления украинской газотранспортной системой (ГТС) будет положительным.

Об этом сказал замглавы "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу Russia Today, передает РИА "Новости".

"Это двусторонние переговоры, и, хотя мы не против участия в них европейских инвесторов, на данный момент мы ведем переговоры на двусторонней основе. Идея о газотранспортном консорциуме не нова, и мы, и наши партнеры активно ее поддерживали. В прошлом эта инициатива была заблокирована, сейчас переговоры возобновились, но конечная конфигурация этого партнерства станет известна после завершения переговоров.", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

При этом он добавил, «с большой долей уверенности могу сказать, что результат переговоров будет положительным».

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры по снижению цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, но его модель пока не определена.

Ранее Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил создать для модернизации украинской ГТС трехсторонний консорциум, учитывающий интересы как России, так и государств-членов ЕС, в котором России и ЕС должно принадлежать по 33%, а Украине - 34%. Благодаря этому система была бы прозрачной, считает президент Украины. Он напомнил, что эксперты оценивают расходы на модернизацию ГТС Украины в 5-7 миллиардов долларов на период от 5 до 7 лет.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что переговоры об аренде трубопроводной системы Украины никогда не велись. Напротив, Украина заинтересована в том, чтобы не потерять позиции транзитной страны, поскольку доходы от транзита являются частью государственного бюджета.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО также ранее заявлял, что базовой моделью консорциума является трехсторонняя. При этом власти Украины считают, что трехсторонняя модель должна базироваться на двух принципах: предоставление гарантий объемов транзита российского газа в Европу и привлечение инвестиций от европейских международных финансовых организаций для модернизации ГТС.

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Азаров раскритиковал Минсоцполитики: мама "из горного села" попросила у премьера дрова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ раскритиковал работу социальных служб и Министерства социальной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, критику Н.АЗАРОВ высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что недавно в ходе общения с пользователями Facebook получил сообщение от молодой мамы из Черновицкой области с просьбой помочь в обеспечении дровами. По словам Н.АЗАРОВА, такая просьба затронула его до глубины души.

«Получил я на странице Facebook обращение от молодой мамы из Черновицкой области. Знаете, что она просила у премьер-министра? Дров, чтобы обогреть старый дом, в котором родители спасают больного ребенка. Мороз, метели, и никому до людей нет дела», - сказал Н.АЗАРОВ. Он сообщил, что семья даже не обращалась в органы местной власти за помощью, потому что не надеялась получить помощь.

«В селе общее мнение: обращайся не обращайся – помощи не дождешься», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что после звонка из Киева местные власти оказали необходимую помощь данной семье.

«Конечно, после звонка из Киева и областная, и районная администрация бросились на помощь, и дрова привезли, и врача для ребенка, и взяли на учет, как социально незащищенную семою. Но это же абсурд. В 21 веке в центре Европы так решать проблемы. Интернет позволил из горного села достучаться прямо до правительства, а к местной власти люди даже не стучат. Я просто шокирован. Очевидно, у нас назрел очень требовательный разговор о том, как государство заботится о своих гражданах, особенно социально незащищенных. Они тоже имеют право на достойную жизнь и уважение…», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер заявил, что «мы должны тщательно и критически проанализировать, как работает наша система социальной защиты». «НАДРАГА (Василий НАДРАГА – первый заместитель министра социальной политики), к тебе обращаюсь – как работает наша система социальной защиты? Молчишь…», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что одно из следующих заседаний правительства будет посвящено анализу ситуации в социальной сфере.

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ФГИУ в марте выставит на продажу "Крымэнерго" и "Днепрооблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить в марте т.г. приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45% государственного пакета акций ПАО "Крымэнерго", 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго" и 25,999 % "Тернопольоблэнерго".

Как сообщает сайт Фонда госимущества, соответствующие изменения внесены приказом ФГИУ №52 от 12 января 2012 г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в 2012 г. пакетов акций энергокомпаний.

В соответствии с данным приказом, в апреле 2012 г. ФГИУ планирует объявить конкурсы по продаже 45,009% госпакета ПАО "Хмельницкоблэнерго", 45% "Николаевоблэнерго".

На фондовой бирже в апреле также планируется выставить 21% ОАО "Черкассыоблэнерго".

Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявил, что ФГИУ рассчитывает до конца года завершить приватизацию всех планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний.

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С сегодняшнего дня возобновлены поставки украинской электроэнергии в Беларусь

Минск. С сегодняшнего дня возобновились поставки украинской электроэнергии в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Белэнерго».

«Поставки осуществляются в объеме 7 млн. кВт/ч в сутки», - подчеркнули в пресс-службе «Белэнерго».

Напомним, что в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке из-за сильных морозов, Украина с 1 февраля приостановила поставки электроэнергии в Беларусь. Сроки возобновления поставок переносились несколько раз.

Справка УНИАН. Согласно контракту, в 2012 году Беларусь планирует гарантированно импортировать из Украины 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии и еще до 3 млрд. кВт/ч - в случае экономической целесообразности.

В 2011 году, согласно контрактам, Беларусь должна была импортировать из Украины около 2,5 млрд. кВт/ч. Партнерами по поставке электроэнергии из Украины были две украинские компании – «Укринтерэнерго» и «Востокэнерго». Импорт электроэнергии в республику осуществляется исключительно для диверсификации топливно-энергетического баланса и исходя из экономической целесообразности.

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» создано в 2006 году в порядке реорганизации Белорусского государственного энергетического концерна для управления хозяйственной деятельностью электроэнергетического комплекса Беларуси. В состав «Белэнерго» входят в том числе республиканские унитарные предприятия «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго».

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Президент поставил задачу усилить роль СНБО по всем направлениям – Клюев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу усилить роль для координации работы органов власти по обеспечению безопасности нашего государства по всем без исключения направлениям, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

«Вызовы современного мира для Украины становятся все более серьезными. Наше государство интегрировано в мировые политические и экономические процессы. И, как вы видите, очень чутко реагирует на изменения, происходящие в мире», - заявил он.

А.КЛЮЕВ также сказал, что для него новая должность – «возможность сосредоточиться на решении стратегически важных для Украины задач, реальными делами обеспечить укрепление безопасности и конкурентоспособности нашего государства во всех сферах - политической, экономической и гуманитарной».

«Украина должна стать весомым политическим и экономическим игроком на международной арене», - добавил Секретарь СНБО.

Кроме этого А.КЛЮЕВ одной из задач деятельности СНБО назвал координацию работы по активизации военно-технического сотрудничества Украины, как со странами СНГ, так и со многими другими государствами.

В то же время, по его словам, в контексте судебно-правовой реформы, важны изменения в работе всей правоохранительной системы, повышение качества ее функционирования и минимизации коррупции в силовых структурах. «Вы прекрасно знаете, что нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным не только от преступности, но и от произвола правоохранителей», - сказал Секретарь СНБО.

По его мнению, коррупция – одна из значительных угроз для существования эффективного государства.

Важной задачей А.КЛЮЕВ назвал также обеспечение экологической и техногенной безопасности страны. По его словам, тот ворох проблем, который накопился как за советские годы, так и за годы независимости Украины требует огромных многолетних усилий. «Изношенность промышленности и инфраструктуры не позволяет власти расслабляться ни на минуту», - подчеркнул он.

«Существует много других проблем, которые также являются угрозой для страны. Это и международная преступность, и нелегальная миграция и многое другое», - сказал Секретарь СНБО.

А.КЛЮЕВ также считает, что повышение уровня государственного управления, внедрение новых информационных, в том числе и космических технологий, позволит власти более эффективно решать проблемы связанные с безопасностью Украины и ее граждан.

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2011 году выросло в 2,2 раза

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд. 747,5 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд. 025,3 млн. долл. в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд. 197,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд. 449,6 млн. против 9 млрд. 337 млн. долл. и 6 млрд. 311,7 долл. соответственно в 2010 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2011 г. вырос до 88 млрд. 854,9 млн. долл. (в 2010 году – 66 млрд. 189,9 млн. долл.), причем импорт товаров составил 82 млрд. 606,9 млн. долл. (в 2010 году – 60 млрд. 742,2 млн. долл.), импорт услуг – 6 млрд. 248 млн. долл. (в 2010 году – 5 млрд. 447,7 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2011 г. вырос до 82 млрд. 107,4 млн. долл. (в 2010 году – 63 млрд. 164,6 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 68 млрд. 409,8 млн. долл. (в 2010 году – 51 млрд. 405,2 млн. долл.), экспорт услуг – 13 млрд. 697,6 млн. долл. (в 2010 году – 11 млрд. 759,4 млн. долл.).

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Украина в 2011 году увеличила импорт газа на 50%

Украина в 2011 году увеличила импорт природного газа на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд. 46,028 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта составил 17,0%.

В 2011 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 2,4%, по сравнению с 2010 годом, до 4 млрд. 272,365 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2011 году составил 5,2%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в 2011 году Украина не осуществляла.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила импорт природного газа на 17,7%, по сравнению с 2009 годом, до 9 млрд. 392,940 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

В 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 171,265 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

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О повышении коммунальных тарифов можно сообщать на "горячую линию"

О фактах безосновательного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги можно сообщать на "горячую линию", которая работает как в центральном аппарате Государственной финансовой инспекции, так и в ее территориальных подразделениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинспекции Петр АНДРЕЕВ сегодня во время брифинга.

«С начала февраля Госфининспекция Украины получила более 100 звонков от людей, которые сообщили о различных случаях необоснованного, по их мнению, повышения тарифов на коммунальные услуги. Все эти случаи тщательно проверяются. Как результат, на сегодня проводится около полусотни ревизий по выяснению законности увеличения коммунальных тарифов», - сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, несмотря на то, что проверки обоснованности повышения тарифов на коммунальные услуги только начались, ряд органов местного самоуправления в Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, не дожидаясь визита ревизоров, сразу же снизили ранее поднятые тарифы.

Как сообщал УНИАН, Госфининспекция с февраля 2012 года начала проверку коммунальных предприятий сферы ЖКХ на обоснованность повышения тарифов на услуги в 2011 и 2012 годах. В частности, специалисты Госфининспекции проверят обоснованность и экономическую целесообразность повышения тарифов, а также формирование непроизводственных затрат и себестоимости услуг.

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Клюев: повышение энергоэффективности - одна из главнейших задач нацбезопасности

Обеспечение энергетической безопасности Украины, повышение ее энергоэффективности является одной из приоритетных задач национальной безопасности.

Об этом в интервью заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ, сообщает УНИАН его пресс-служба.

По словам А. КЛЮЕВА, выполнение задач, поставленных Президентом Украины на последнем заседании СНБО в конце января, требует серьезных усилий и качественной координации работы всех органов власти.

Он подчеркнул, что от успешности решения этих задач зависит конкурентоспособность всей страны и наши перспективы на ближайшие десятилетия.

«Проще говоря, те миллиарды, которые Украина отдает ежемесячно за невероятно дорогие энергоносители, мы могли бы вкладывать в модернизацию экономики, создание новых высокотехнологических предприятий. Дорогие энергоресурсы и огромные энергопотери - это цена каждого нашего товара, это миллиарды средств, недоданных пенсионерам, образованию и здравоохранению», - цитирует пресс-служба секретаря СНБО.

А. КЛЮЕВ также отметил, что приоритетной задачей власти должно также стать укрепление научно-технического потенциала, обеспечение инновационного развития. Он напомнил, что именно идеология модернизации экономики, создания новых эффективных производств лежит в основе всех сегодняшних правительственных программ.

Важной задачей А. КЛЮЕВ назвал также обеспечение экологической и техногенной безопасности страны. По его словам, тот ворох проблем, который накопился как за советские годы, так и за годы независимости Украины, требует огромных многолетних усилий. «Изношенность промышленности и инфраструктуры не позволяет власти расслабляться ни на минуту», - подчеркнул он.

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