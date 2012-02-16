Прокурор просит для Берлускони 5 лет тюрьмы. Адвокаты уверены - наказания не будет

На судебном процессе в Милане прокурор Фабио де Паскуале требует приговорить на пять лет заключения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого в коррупции, передает ВВС со ссылкой на итальянские СМИ.

Берлускони обвиняют в даче взятки своему бывшему адвокату Дэвиду Миллсу для того, чтобы тот дал неправдивые показания в суде. По данным следствия, в 2000 году Берлускони перевел на счет адвоката 600 тыс. долларов.

Сам бывший премьер отрицает обвинения в свой адрес. Сейчас против Берлукони ведутся четыре судебных процесса. Его помимо коррупции и уклонении от уплаты налогов подозревают в сексе с несовершеннолетней проституткой, злоупотреблении властью и нарушении государственной тайны.

По словам Берлускони, он стал жертвой политических преследований.

Как отмечает Reuters, ранее британский юрист сам подвергся преследованию итальянского правосудия в связи с делом Берлускони. В 2009 году суд приговорил Миллза к 4,5 годам лишения свободы за дачу ложных показаний, однако через год кассационный суд отменил вердикт за истечением срока давности.

Берлускони, скорее всего, удастся избежать тюремного заключения по той де причине. Даже если экс-премьера признают виновным, его адвокаты смогут рассчитывать на обжалование приговора по делу 15-летней давности.