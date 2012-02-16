Анонс на 16 февраля

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Полтавской области.



* Начнет работу III Международная конференция "Коммерческое плодоовощеводство в Украине - 2012". Организатор: Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) совместно с Посольством Королевства Нидерландов в Украине. В церемонии открытия примут участие: Александр Сень, зам.мнистра агрополитики и продовольствия Украины; Алекс Лисситса, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Мейвес Браувер, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов в Украине.



* Состоится пленарное заседание IX сессии Киеврады VI созыва.



* Состоится заседание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование сфере энергетики, и брифинг для представителей СМИ.



* Пресс-конференция главы агентства по возврату угнанных автомобилей COBRA, члена европейской международной ассоциации детективов по розыску автотранспорта (IATIA), адвоката Стефана Решко на тему: «Почему Украина превратилась в «черную дыру» для угнанных в Европе автомобилей?»



* Круглый стол на тему: "Валютные облигации для населения: преимущества и недостатки предложенных инструментов". Организатор - ОО "Лига финансового развития". Участники: Юрий Колобов, первый зам.председателя НБУ; Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины; Владимир Хлывнюк, председатель правления АО «Банк «Финансы и Кредит»; Игорь Юшко, председатель правления АО «Дочерний банк «Сбербанка России»; Сергей Подрезов, председатель правления АО «Сбербанк».



* На Официальном веб-портале ФПУ состоится Интернет-конференция на тему: «Что нужно сделать ради социально справедливой жизни в Украине?». Участники: зам. председателя ФПУ Сергей Кондрюк, специалисты Социально-экономического департамента аппарата ФПУ.



* Круглый стол на тему: "Торговые войны: проблема качества украинского сыра или большая политика? Насколько конкурентоспособны отечественные производители молочной продукции?". Приглашены: Василий Бондаренко, председатель правления НАМУ "Укрмолпром"; Андрей Дыкун, президент Ассоциации производителей молока Украины; Андрей Гетя, директор департамента рынков животноводства Минагрополитики и продовольствия Украины; Александр Куц, директор департамента продовольствия Минагрополитики и продовольствия Украины; Наталья Королевская, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Сергей Орехов, председатель Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей и др.



* Круглый стол на тему: «Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы: поиск эффективного собственника или окончательный грабеж Украины?». Организатор: Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности. Участники: Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития, Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, Владимир Ларцев, экс-советник председателя ФГИУ, Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований, Александр Данилюк, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, Игорь Луценко, эксперт по экономическим вопросам, Игорь Москалевич, эксперт издания «Зеркало недели», Андрей Черников, эксперт издания «Экономическая правда», Сергей Высоцкий, эксперт ИА ЛигаБизнесИнформ.

- Состоится подписание Меморандума налоговых отношений и Плана совместных действий ГНС Украины и Ассоциации налогоплательщиков Украины на 2012 год. Одним из пунктов плана является проведение Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов». Участники: президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина Арбузова, председатель ГНС Украины Александр Клименко

- состоится первое заседание Высшего Рейтингового комиссии Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов». Состоится презентация символа-награды (скульптуор Игорь Гречаник) и концепции проведения торжественной церемонии награждения победителей. Участники: президент АППУ В.Арбузова председатель ГНС Украины Клименко, ген.директор НТКУ Е.Бенкендорф, президент НОК Бубка, народный депутат И.Геращенко, народный депутат П.Мельник, директор издательства «А-БА-БА- ГА-ЛА -МА-ГА» И.Малкович.

Нужна аккредитация. Телефон: 093-427-36-11.





* Пресс-конференция на тему: “Кадровые ротации в правительстве: к реформам или к выборам?”. Участники: руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, директор компании "Berta Communications", политтехнолог Тарас Березовец, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Kирюхин.



* Круглый стол на тему: «Мировые продовольственные рынки и продовольственная безопасность Украины». Организаторы: Международный Фонд Блейзера и аграрная компания HARMELIA. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, президент УАК; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАТ «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole), академик Академий сельского хозяйства России, Украины, Франции; Владимир Лапа, ген. директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Игорь Лавриненко, руководитель аналитического отдела, «Реформаторский клуб»; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63